عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، حصيلة جديدة لعدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي سجلتها في أنحاء البلاد.



وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 80778 حالة حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 3158 حالة حتى أمس الثلاثاء، بزيادة 22 حالة على اليوم السابق.

Advertisements

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة، ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.

حققت الصين تقدماً كبيراً في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن اتخذت الحكومة المركزية الصينية إجراءات غير مسبوقة لوقف انتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، السيطرة على فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.

ويأتي هذا عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة إلى مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس القاتل.

وكانت السلطات المحلية في مدينة ووهان الصينية قد أعلنت تعليق العمل في مستشفيين مؤقتين في المدينة، التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، نظرا لاستمرار انخفاض عدد حالات المرضى.

وعلقت المدينة العمل في 11 مستشفى مؤقتا، كانت تحولت من مبانٍ عامة إلى مستشفيات لعلاج المرضى أصحاب الأعراض الخفيفة في المدينة.