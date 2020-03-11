دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك يقتبس خاصية جديدة من إنستغرام: هكذا ستفيد ملايين المستخدمين

كشفت تقارير تقنية حديثة أن تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك قد بدأ مؤخراً في اختبار خاصية جديدة اقتبسها من إنستغرام المتخصص في مشاركة الصور.

فيسبوك يختبر خاصية جديدة للقصص

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن فيسبوك قد بدأ في اختبار تقنية جديدة متعلقة بخاصية القصص، وهي شبيهة بتلك الموجودة على تطبيق إنستغرام.

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وأوضحت أن الميزة الجديدة ستُمكن للمرة الأولى المستخدمين من نشر قصصهم الموجودة على إنستغرام إلى فيسبوك، والعكس صحيح.

وأشارت التقارير إلى أن فيسبوك أضاف قبل بضعة أشهر خاصية القصص على حسابات المستخدمين، والتي اقتبسها من إنستغرام، حيث كان أي مستخدم مضطراً لنشر قصصه على كل تطبيق على حدة.

© alqiyady فيسبوك يقتبس خاصية جديدة من إنستغرام: هكذا ستفيد ملايين المستخدمين

شارك قصصك على فيسبوك وإنستغرام في نفس اللحظة

أما مع الميزة الجديدة التي سيتيحها فيسبوك قريباً لكل المستخدمين، فسيكون بإمكان أي مستخدم مشاركة قصصه عبر التطبيقين في نفس اللحظة، إذا ما أراد فعل هذا.

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وإلى جانب هذا، فإن فيسبوك سيتيح لمستخدميه لأول مرة إمكانية وضع خصوصية لقصصهم، ليمكنهم مشاركة القصص التي يحددونها مع من يرغبون من أصدقائهم ومتابعيهم على أي من التطبيقين.

وأضافت التقارير أن هذه التقنية الجديدة من فيسبوك ستتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة لحظاتهم الخاصة مع الأشخاص الذين يهتمون بهم عبر مختلف التطبيقات المملوكة للشركة الأمريكية.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي