شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الجزائرية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أى حالة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، يتضمن متابعتها اليومية لفيروس "كورونا" أن "نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته وزارة الصحة يبقى سارى المفعول كما تبقى الفرق الطبية مجندة وعلى أقصى مستويات التأهب".

وكانت الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق عن اكتشاف 20 حالة إصابة بالكورونا بينهم 17 حالة من عائلة واحدة، بالإضافة إلى مواطنين عائدين من الخارج، ومواطن إيطالى تم ترحيله لبلاده.