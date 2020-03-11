شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد حرصها على زيادة التعاون العسكرى والأمنى مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية التونسى نور الدين الريّ، حرص بلاده على المزيد من تدعيم التنسيق والتعاون العسكرى والأمنى مع الجزائر لمجابهة التحديات المشتركة وفى مقدمتها خطر الإرهاب والتطرف.

ودعا وزير الخارجية التونسى، الثلاثاء خلال لقائه سفير الجزائر فى تونس عزوز باعلال، إلى إثراء أطر التعاون بين البلدين، لا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعمل على عقد الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية لإعطاء الدفع المنشود للشراكة بين البلدين فى مختلف القطاعات .

وذكرت الخارجية التونسية أن اللقاء الذى جرى فى مقر الوزارة بتونس العاصمة، "تطرق إلى العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع البلدين وسبل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة تناغما مع ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط أخوية وتاريخية، وتكريسا للإرادة السياسية المشتركة التى تحدو قيادتى البلدين".

Advertisements

وأضافت أن اللقاء مثل مناسبة للتطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل ليبى ليبى يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع الدائر فى هذا البلد .

من جانبه، أكد سفير الجزائر فى تونس على ما توليه بلاده من أهمية للعلاقات المتينة التى تربطها مع تونس والقائمة على الأخوة وحسن الجوار والثقة المتبادلة، منوها بمستوى التعاون الذى يجمع البلدين فى مختلف المجالات وتطلع الجزائر إلى الارتقاء بفرص التكامل الاقتصادى مع تونس إلى مستويات أرفع فى ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائرى إلى تونس .