دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تطبيق صيني لإخبار المواطنين بإصابتهم بفيروس كورونا من عدمه

بدأت السلطات الصينية تجربة تطبيق لإخبار المواطنين في بلادها بحاجتهم للحجر الصحي من عدمه في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد بين مواطنيها.

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الصين التي تُعد بؤرة انتشار فيروس كورونا تشهد انخفاضًا في أعداد مُصابي ووفيات فيروس كورونا الذي أصاب 80750 مواطن هناك.

التطبيق الذي سُميّ كود علي بيي الصحي، عبارة عن مشروع للحكومة المحلية بالتعاون مع الشركة الشقيقة لموقع "علي بابا" للتجارة الإلكترونية.

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صحيفة نيوريورك تايمز الأمريكية، أشارت إلى أن التطبيق بدأ تطبيقه في 200 مدينة في أرجاء الصين؛ حيث يخبر المواطنين بحالتهم ومن ثمّ يسمح لهم بدخول محطات مترو الأنفاق ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن العامة.

ويحدد التطبيق الصيني أيضًا ما إذا كان الشخص يشكل خطرا على الآخرين، كما أنه يتقاسم المعلومات مع الشرطة وفق نموذج تحكم الآلي بالمواطنين.

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ويأتي الاشتراك بتطبيق كود علي بيي الصحي عن طريق تطبيق Alipay المالي؛ حيث يستعمل 3 ألوان تشير إلى حالة المستخدمين الصحية.المزيد:

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