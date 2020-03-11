شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تعلن تعافى حالات إضافية من فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافى 8 حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لأربع مواطنات بحرينيات ومواطنين بحرينيين بالإضافة إلى سعوديتين، ليصل بذلك إجمالى الحالات المتعافية إلى 30 حالة حتى الآن.

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرانية، الثلاثاء - أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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وكانت السلطات فى مملكة البحرين قررت تمديد وقف الدراسة فى البلاد لمدة أسبوعين بسبب كورونا، كانت البحرين، قررت تمديد تعليق الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجارى.

ونشر نبيل الحمر، المستشار الإعلامى للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، خبر تعليق الدراسة أسبوعين إضافيين، وعودة المدرسين والإداريين للعمل الأحد المقبل، عبر تويتر، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم عن السماح للكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالعودة إلى العمل من يوم الأحد القادم، وذلك من أجل العمل على تحقيق أهداف العام الدراسى والحد من آثار التعطيل المؤقت للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

كما أعلنت الوزارة بأنه بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تقرر تمديد فترة تعليق الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى التاسع والعشرين من مارس القادم 2020م، وذلك كإجراء احترازى للاطمئنان على سلامة الطلبة فى ضوء الاحتياطات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".