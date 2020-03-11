شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعليقا على صورة "عبوة التعقيم": اتخذنا إجراءات صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت شركة أرامكو السعودية، عن استيائها من تصرف أحد موظفيها الذى ارتدى ما يشبه عبوة للتعقيم فى أحد مرافقها، مؤكده أنها على الفور أوقفت هذا الفعل، واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مشددة على حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

وكتبت الشركة السعودية، عبر حسابها الرسمى على تويتر: "إشارة إلى الصور المتداولة فى وسائل التواصل الاجتماعى لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم فى أحد مرافقها، تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذى أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة".





وأوضحت أرامكو: "قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".

وأثارت صور ملتقطة داخل أحد مواقع الشركة السعودية العملاقة، ضجة كبيرة، بعدما أظهرت رجلا يحمل عبوة كُتب عليها بالإنجليزية "Hand Sanitizer" أو "مُنظف الأيدى"، بحيث يمكن لبقية العاملين فى الشركة والزائرين تعقيم أيديهم، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا. Advertisements



الصورة المثيرة للجدل

من ناحية أخرى، أعلنت أرامكو السعودية، أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، ويمكن لملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهرى.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات فى أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية، أمس الثلاثاء، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التى تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا فى أبريل.

وقال الناصر فى بيان، إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.