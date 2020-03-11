عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمليات تعقيم شاملة لمطار القاهرة للحد من انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، تعقيم صالات السفر والوصول، وخطوط سير الحقائب وعربات نقلها، وصفوف السفر والجوازات ومداخل ومخارج الصالات، وأماكن الانتظار الخاصة بالركاب والمستقبلين والمودعين.



وتأتي عمليات التعقيم في مطار القاهرة ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت الثلاثاء، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما، ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وقالت الوزارة: "مجددا لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه".

وأشار البيان إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق آخر، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذا التكليف يأتي في إطار الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه لوحظ "في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي".

وشدد المتحدث على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.