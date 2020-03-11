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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ51 حالة
الأربعاء 11 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ارتفع عدد المصابين بفيرس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في لبنان إلى 51 بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي تسجيل 11 إصابة جديدة، الثلاثاء.
وذكر المستشفى المخصص لمعالجة واستقبال المصابين بالفيروس أنه "سجلت أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة".
وأعلن وزير الثقافة والزراعة، عباس مرتضى، الثلاثاء، إغلاق المتحف الوطني والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر.
وأغلقت المؤسسات التربوية والجامعات أبوابها ويستمر الإغلاق حتى صباح الإثنين 16 مارس/آذار.
وتقرر حظر النقل جواً وبراً وبحراً، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا وهي الصين، وكوريا الجنوبية وإيران، وإيطاليا.
وقرر مجلس النواب تأجيل اجتماعات اللجان التابعة له على اختلافها حتى 14 مارس/آذار، وكذلك إغلاق مبنى مكاتب النواب لفترة حتى يمكن إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى.
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