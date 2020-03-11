شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يترأس اجتماع شركة مبادلة للاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الوطن في أبوظبي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع سير العمل المتعلق باستثمارات ومشاريع الشركة التي يجري العمل فيها، كما اطلعت على آخر المستجدات في أسواق المال العالمية، واعتمدت عددا من القرارات الاستثمارية بما يحقق أهداف وتطلعات الشركة.
كما اطلعت اللجنة على عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمود إبراهيم المحمود، وعبدالحميد محمد سعيد. (وام)
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