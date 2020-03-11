بسمة: «بعلم الوصول» أعادني للسينما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: فاطمة علي

بعد غياب سنوات عدة، عادت الفنانة المصرية بسمة للتمثيل، بعد أن حصلت على كورسات في الفن بالولايات المتحدة الأمريكية، بحكم تواجدها هناك، وشاركت في أحد الأفلام الأجنبية، واعتبرته بمثابة فرصة لها، بعد أن عادت للاستقرار في القاهرة.

وتحدت بسمة نفسها بمشاركتها في فيلم «ماكو»، الذي يتم تصويره تحت الماء، كما يعرض لها حالياً فيلم «رأس السنة»، الذي تم تأجيله أكثر من مرة، وتعيش الفنانة حالة من السعادة بسبب فيلمها «بعلم الوصول»، الذي يشارك في مهرجانات دولية عدة، ويطرح خلال الأيام المقبلة في دور العرض.

كيف وجدتِ ردود الفعل حول فيلم «رأس السنة» بعد عرضه مؤخراً؟

- سعيدة جداً بطرح الفيلم في دور العرض، بعد تأجيلات، بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالرقابة، فكان مقرراً أن يتم عرض الفيلم نهاية العام الماضي، لكنه تأجل كما شهد أكثر من تأجيل سابق، إلى أن عرض مؤخراً، وحقق ردود فعل إيجابية للغاية، وتفاعل الجمهور معه بشكل رائع، خاصة أنه يدور في إطار من الإثارة والغموض حول مجموعة من الأصدقاء قرروا الاحتفال بليلة «رأس السنة» في مدينة الغردقة، لكنهم يتعرضون لحادث أثناء الاحتفال يقلب حياتهم.

ما سر سعادتك واحتفائك بفيلم «بعلم الوصول» من بين ما قدمت مؤخراً؟

- بالتأكيد أنا أعتز بما قدمت، وتحديداً ما قدمته مؤخراً، لكن فيلم «بعلم الوصول» وترجمته باللغة الإنجليزية «Certified mail» أي خطاب بعلم الوصول، فهذا الفيلم كان بداية عودتي للسينما بعد غياب طويل، حيث رشحني له صديقي المخرج والمؤلف هشام صقر، ويشارك في بطولته بسنت شوقي، محمد سرحان، لبني عسل، ورفل عبد القادر.

هل أرهقتك شخصية «هالة» في الفيلم؟

- بالفعل أرهقتني نفسياً جداً، لأنها شخصية مركّبة، وصعبة في الوقت نفسه، فهي إنسانة لديها ميول انتحارية، وتعاني اكتئاباً مضاعفاً نتيجة ظروف اجتماعية صعبة، ولا أنكر أنني كان لدي تخوف كبير من الدور، لكنني تناولته بحساسية شديدة، واستغرق وقتاً في تصويره، لأنه تسبب لي بحالة مزاجية صعبة جداً، وأرهقني نفسياً، لكن، الحمد لله، خرج بشكل جيد.

ليست المرة الأولى لك مع الشخصيات ذات النفسية المركبة، فقد سبق وقدمت شخصية طبيبة نفسية في فيلم «الشيخ جاكسون»..

- صحيح، لكنني كنت الطبيبة، لا المريضة، وهذا جمال التمثيل، أن الفنان يستطيع أن يعيش شخصيات مختلفة، ولا بد أن يضيف لكل شخصية من بصمته الخاصة، وأحياناً الشخصية هي التي تضيف إلي كفنانة، لكن لا أحب أن أكرر دوراً قدمته من قبل.

ما رأيك في مشاركة «بعلم الوصل» في أكثر من مهرجان دولي؟

- أولاً، قبل سعادتي بمشاركته في عدد من المهرجانات، سعيدة وفخورة بمشاركتي فيه، وزاد من سعادتي ردود فعل النقاد، ورأي المهتمين بالسينما من خلال عرضه في بعض المهرجانات في الداخل، والخارج، فهذا أسعدني جداً، وبلا شك وجود محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كمنتج لهذا الفيلم حمّسني أكثر، كما أنه كان متابعاً لقصة الفيلم من البداية، ودخل كشريك في الإنتاج بعد بداية التصوير.. وجود حفظي في الفيلم علامة جيدة لفهمه الشديد في السيناريو، وكذلك الإنتاج السينمائي، كما أن الفيلم نال ثلاث جوائز تكميلية في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي العام الماضي.

كيف تجدين العمل في تجربتك السينمائية في فيلم «ماكو»؟

- تجربة فيلم «ماكو» رائعة جداً ومختلفة، وشكل سينمائي جديد، على الأقل بالنسبة إلي، وأتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه، كما أتمنى أن يتم التوفيق والنجاح للجميع بتلك التجربة، لأنها مختلفة في الفكرة، والسيناريو، والإخراج أيضاً، وكل شخصيات العمل، فضلاً عن أن دوري فيه مختلف وجديد.

هل لا تزال تشغلك فكرة البطولة المطلقة؟

- كلمة البطولة المطلقة لا أعرف ماذا تعني، هل تعني أن أمثّل في الفيلم كله بمفردي؟ البطولة لا تعني ممثلاً واحداً في العمل، بل ثلاثة، أو أربعة ممثلين يتقاسمون بطولة العمل، حتى الشخصيات الثانوية تكون مهمة جداً، وإضافة للعمل، ومن دونها لن يكتمل العمل، أما فكرة أن يكون اسمي الأول بمفهوم البطولة المطلقة، فهذا أمر لا يعنيني ولا يشغلني بالأساس، فأنا مع الدور الجيد الذي يفرض نفسه علي، سواء بطولة مطلقة، أو جماعية.

تردد أنك تفكرين في العودة لعملك الأول كمذيعة، فهل تفكرين في هذا الأمر؟

- أتمنى بالفعل أن أجد فكرة مناسبة، أو برنامجاً أعود من خلاله لتجربة التقديم مرة أخرى، خاصة أن عملي كمذيعة كان البوابة التي عبرت منها إلى التمثيل، وعرفني الجمهور من خلالها، فأنا لست ضد الفكرة، بل المهم أن أجد البرنامج المناسب.

هل الزواج والأمومة تسببا بتأخر خطواتك الفنية؟

- بالتأكيد، فكل شيء له ثمن، وأنا في السنوات الست الأخيرة أصبحت أمّاً، ومسؤولة، وكانت ابنتي نادية على قائمة أولوياتي، وكان من الصعب أن أتعاقد على أي عمل وآخذ ابنتي التي كانت تحتاج إلى كل وقتي، وبالتأكيد لست نادمة على ذلك، لأن ما فات يمكن تعويضه، فأنا لم أخسر شيئاً، سوى أن مسيرتي تعطلت بعض الوقت فقط.

ما الذي تغير في بسمة بعد الإنجاب؟

- تغيرت كثيرا بسبب نادية، تغيرت طريقتي، وأسلوبي، ونظرتي للأمور، أصبحت لدي خبرة كبيرة في التعامل، ولم تكن نادية متقبلة طبيعة عملي بسبب الوقت، إلى أن طلب مني زوجي أن أوضح لها طبيعة عملي كممثلة، وبالفعل كنت آخذها معي إلى موقع التصوير، وبدأت الأمور تتضح أمامها وتتفهم طبيعة عملي وتتقبله.