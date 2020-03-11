كورونا..إقليم كردستان يسجل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

العراق/علي جواد/الخليج 365

أكد وزير الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، سامان برزنجي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الإقليم إلى 16 حالة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إنه "خلال 24 ساعة الماضية، تم إجراء الفحص لـ154 مشتبه به ممن تمت إحالتهم من المراكز الصحية، وتبين وجود حالتين موجبتين".

وأضاف قائلا "وقد أعلنا عن الحالة الأولى صباح الثلاثاء وهي طالبة ذات 19 عاماً من عائلة مصاب انتقل له الفيروس من المصاب الذي توفي في وقت سابق بالسليمانية".

وأوضح الوزير أنه "الحالتين ترفعان عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 16، (5 في أربيل و11 في السليمانية) منها حالة وفاة واحدة وحالة شفاء".

وأوضح برزنجي أنه "مع استمراراً لجهود مكافحة فيروس كورونا ومتابعة أوضاع العائدين من الدول الموبوءة تم إجراء الحجر الصحي لـ3064 مواطناً في 29 موقعاً".

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وأشار إلى "رفع الحجر الصحي عن 2111 مواطناً بعد التأكد من سلامتهم، فيما لايزال 953 شخصاً تحت الحجر".

ودعا الوزير "المواطنين للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والتقليل من السفر والزيارات، واتباع الإرشادات الطبية والاتصال بالخط الساخن 122 في حال ظهور أي من أعراض الفيروس".

وبذلك ترتفع الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير/شباط الماضي، حتى وصل لغاية الآن إلى 74 إصابة في عموم العراق، بينها 7 وفيات، و8 حالات تعافي، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

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