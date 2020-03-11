الجزائرية سعاد ماسي تحيي حفلا فنيا بإسطنبول

إسطنبول / الخليج 365

أحيت المطربة الجزائرية سعاد ماسي، مساء الثلاثاء، حفلا فنيا في قاعة "جمال رشيد راي" بمدينة إسطنبول.

وفي تصريح للأناضول، قبيل الحفل، قالت ماسي إنها ستؤدي مجموعة من أغانيها القديمة والحديثة خلال الحفل، خاصة من ألبومها الأخير "أمنية".

وأشارت أن أغنيتها "أمنية" التي أطلقت اسمها على الألبوم الجديد، هي أغنية حزينة لكنها في الوقت ذاته مفعمة بالأمل.

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وأعربت ماسي عن حبها للشعب التركي وموسيقاه، لافتة إلى وجود تاريخ مشترك بين الدولة العثمانية والجزائر.

وأضافت أنها ستجتمع للمرة الأولى مع عشاق الموسيقى الأتراك في حفلتها.

وأعربت ماسي عن سعادتها بلقاء جمهورها التركي، مؤكدة أن الموسيقى لغة عالمية وأن معظم الناس يمكنهم الإحساس بمشاعرها في أغانيها.

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