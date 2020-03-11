اخبار الخليج

محاضرة حول نشاط البعثة الألمانية للتنقيب الأثري في الشارقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة حول نشاط البعثة الألمانية للتنقيب الأثري في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن حملتها التوعوية الأولى بأهمية حماية التراث الأثري والمادي للإمارة، نظمت هيئة الشارقة للآثار، مؤخراً، في مقرها الرئيسي، محاضرة بعنوان «عقد من البحث في العصر الحجري القديم في إمارة الشارقة».

قدم المحاضرة كنوت بريتزكي، رئيس بعثة التنقيب الأثري الألمانية في الشارقة، وحضرها د.صباح عبود جاسم، مدير عام الهيئة، وعيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة، وعدد من موظفيها والمهتمين بالآثار والتراث والتاريخ.

Advertisements

واستعرض بريتزكي الجهود البحثية للبعثة الألمانية التي تنتسب إلى جامعة «تيوبنجن» وتعمل بالاشتراك مع بعثة محلية، وأبرز الاكتشافات التي تمكنت من الوصول إليها في السنوات الأخيرة، خصوصاً موقع استخلاص وتكوين خامات النحاس الذي عثر عليه في وادي الحلو.

وأكد جاسم أن مثل هذه المحاضرات تهدف إلى إلقاء الضوء على جهود البعثات الأجنبية في إمارة الشارقة، وعرض أحدث ما توصلت إليه نتائج الدراسات في مواقع التنقيب، وتعزيز الجانب الفكري والعلمي على خريطة نشاطات الهيئة ونشر ثقافة الوعي الأثري بين مختلف الشرائح المجتمعية.

وشكر مدير عام هيئة الشارقة للآثار المحاضر وأعضاء البعثة الألمانية على جهودهم المستمرة في اكتشاف العديد من المواقع والقطع الأثرية في أماكن مختلفة من الشارقة، بالتعاون مع نظيرتها المحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة حول نشاط البعثة الألمانية للتنقيب الأثري في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا