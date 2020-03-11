محاضرة حول نشاط البعثة الألمانية للتنقيب الأثري في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن حملتها التوعوية الأولى بأهمية حماية التراث الأثري والمادي للإمارة، نظمت هيئة الشارقة للآثار، مؤخراً، في مقرها الرئيسي، محاضرة بعنوان «عقد من البحث في العصر الحجري القديم في إمارة الشارقة».

قدم المحاضرة كنوت بريتزكي، رئيس بعثة التنقيب الأثري الألمانية في الشارقة، وحضرها د.صباح عبود جاسم، مدير عام الهيئة، وعيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في الهيئة، وعدد من موظفيها والمهتمين بالآثار والتراث والتاريخ.

Advertisements

واستعرض بريتزكي الجهود البحثية للبعثة الألمانية التي تنتسب إلى جامعة «تيوبنجن» وتعمل بالاشتراك مع بعثة محلية، وأبرز الاكتشافات التي تمكنت من الوصول إليها في السنوات الأخيرة، خصوصاً موقع استخلاص وتكوين خامات النحاس الذي عثر عليه في وادي الحلو.

وأكد جاسم أن مثل هذه المحاضرات تهدف إلى إلقاء الضوء على جهود البعثات الأجنبية في إمارة الشارقة، وعرض أحدث ما توصلت إليه نتائج الدراسات في مواقع التنقيب، وتعزيز الجانب الفكري والعلمي على خريطة نشاطات الهيئة ونشر ثقافة الوعي الأثري بين مختلف الشرائح المجتمعية.

وشكر مدير عام هيئة الشارقة للآثار المحاضر وأعضاء البعثة الألمانية على جهودهم المستمرة في اكتشاف العديد من المواقع والقطع الأثرية في أماكن مختلفة من الشارقة، بالتعاون مع نظيرتها المحلية.