محمد بن زايد: الإمارات ترفض المساس بأمن السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً بالدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته وسلامته، بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

وأكد سموه، خلال الاتصال، رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره ووقوفها إلى جانبه، خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها، ودعم الإمارات طموحات الشعب السوداني الشقيق إلى التنمية والتقدم والسلام.

من جانبه شكر الدكتور عبدالله حمدوك، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وثمَّن مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية - السودانية، والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. (وام)