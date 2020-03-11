شكرا لقرائتكم خبر عن ميسون صقر القاسمي: أكتب حباً في المكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ناقشت ندوة الثقافة والعلوم، مساء أمس الأول الاثنين، في مقرها بدبي رواية «في فمي لؤلؤة» للكاتبة الشيخة ميسون صقر القاسمي، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد في 2017، هذه الرواية التي وصفت بأنها من أفضل الروايات التي تستحضر ذاكرة الغوص واللؤلؤ، وتحاول أن تطرح سؤال المكان، وعلاقة الذات بالآخر.

حضر الجلسة الشيخة عائشة القاسمي، والشيخة هناء القاسمي، ومحمد المر رئيس مجلس إدارة «مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم»، والكاتب عبدالغفار حسين، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وأعضاء مجلس الإدارة: علي عبيد الهاملي؛ والدكتور صلاح القاسم؛ ود.رفيعة غباش رئيسة متحف المرأة؛ ود. حصة لوتاه؛ ود. مريم لوتاه؛ ود. شيخة الشامسي؛ ود. عبدالخالق عبدالله؛ ود. منى البحر؛ وبروين حبيب؛ ومريم بن فهد.

قدمت الجلسة الكاتبة عائشة سلطان مؤكدة أن ميسون القاسمي أديبة ذات تاريخ حافل ومكانة عالية في قلوب الجميع، إذا ذُكرت تناثرت حول اسمها العديد من الألقاب والمسميات؛ لكنها إذ تختار من بينها، تقول: «لقد كتبت لأتحرر بالكتابة من كل شيء، وأنا بالكتابة أتحصن ضد النسيان، وأنا تحت مظلة الكتابة: ميسون صقر».

وعددت عائشة سلطان إصدارات الشيخة ميسون العديدة والمتنوعة بين الشعر والرواية والكتابة للطفل، والفن التشكيلي واشتغالها بالكتابة للسينما، وامتلاكها لثقافة عالية، ووعي وشغف دفعها للعمل بجدية تامة، فأضافت الكثير للجملة الثقافية في الإمارات، حين كانت تعمل في المجمع الثقافي بأبوظبي، وفي وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وكان مجالها الكتاب وقطاع النشر، دون أن نغفل عن دورها في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

ونوهت عائشة سلطان إلى أول رواية للشيخة ميسون وهي (ريحانة) والتي كانت عبارة عن سؤال للذاكرة والتحولات.

انتماء

بدورها، عبّرت الشيخة ميسون عن امتنانها لوطنها الإمارات، موضحة أنها كتبت الرواية؛ لانتمائها للمكان ولإحساسها أنها لم تتواصل معه حق التواصل، فروايتها الأولى كانت جزءاً من التعلم لمعرفة الوطن، وأما الثانية فهي تبحث عن الجذور التي تنتمي إليها، لمحبتها للمكان وذاكرته وتفاصيله، وكان الإنسان هو محور روايتها، وللمرأة الدور الأكبر في هذه الرواية.

وأكدت أنها طوال بحثها في كتابة الشعر أو كتابة الرواية أو عند توثيق أعمال والدها الشعرية كان هاجسها البحث عن الجذور، التي هي جزء من تكوين كل إنسان، وخاصة المكان الذي تعرفت إليه بعمق عندما عملت في المجمع الثقافي وعند تعاملها مع أشخاص كثر.

وعن «في فمي لؤلؤة» أوضحت أنها انتصار للغواصين الذين كانوا يجازفون بحياتهم لمصلحة المكان، وعلى الرغم من الألم في عملية الغوص وتاريخه الطويل، فإن الغواصين كانوا الأكثر تعباً ومرضاً وروايتها كانت محاولة للانتصار لهذا الغواص الضعيف الذي جازف بحياته من أجل المكان.

واعتبر الكاتب عبدالغفار حسين أن الرواية من أفضل الأعمال التي كتبها خليجي عن اللؤلؤ، قائلاً: استهوتني الرواية لأنها ليست مجرد حكاية؛ بل هي تاريخ وعاطفة ومعلومات نادراً ما يطلع عليها ويعرفها الإنسان، وهي ترصد تاريخ اللؤلؤ؛ حيث طفولة الكاتبة، حين كان والدها يتغنى باللؤلؤ، وقد وصفها والدها في صغرها باللؤلؤة؛ عندما حصلت على شهادة تفوق في سنواتها الدراسية الأولى.

وركّز د. شكري المبخوت من جامعة زايد على ما تقوم عليه الرواية من نسيج حكائيّ متعدّد المستويات تربط بين أجيال ثلاثة؛ وهي رواية مركّبة البناء، استطاعت كاتبتها أن تجد الخيط الناظم بينها، وأن العالم التخييليّ فيها يبحث عن القيم الأصيلة في عالم متغير ومتدهور، فجاء البحث نفسه مفضياً إلى الخسارات، ورأى أنها تمثل رواية انهيار لعالم قديم أكثر منها رواية عن الحنين، وهي أيضاً رواية البحث عن الهويّة الفرديّة للراوية (المؤلّفة؟) والهويّة الجماعيّة لبلادها وأهلها.

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وعلق الروائي ناصر عراق عن الظاهرة اللغوية في إبداعات الكاتبة التي تمتاز بامتلاك ناصية اللغة العربية، فعباراتها لا يوجد فيها قلق ولا اضطراب، وكل مفردة في مكانها، وعلى الرغم من بعض الإطالة في وصف المشهد، فإن تنسيق العبارة يجعل المرء يسرق، وهو يقرأ الرواية.

ذاكرة

وقال محمد المر: إن رواية ريحانة أول أعمال الكاتبة كانت ذات شجن وإنسانية، واعتبرها حال صدورها من أفضل الروايات الإماراتية، وأضاف: إن الكاتبة مبدعة ومن الأقلام الإماراتية القليلة التي يشهد لها.

وأوضحت د. رفيعة غباش: إن الكاتبة استطاعت حفظ التاريخ في رواية قد تغني عن عشرات الكتب التي توثق تفاصيل تلك الحياة، وهي مفاجأة جميلة لكاتبة تبحث بدأب عن تاريخ مجتمعها لتوثيقه.

ورأت الكاتبة زينة الشامي أن المقدمة فيها اختزال لفكرة الرواية، وفيها إقرار بأن للموت جمالية، وأن الغوص عطاء وأخذ وحب، وأن اللؤلؤ يمثل الحكمة والجلال.

وذكرت د. حصة لوتاه أن الرواية تستعيد جزءاً من تاريخ المنطقة، واستوقفتها صورة غلاف الرواية، ولكنها ربطتها بمرحلة انهيار اللؤلؤ الحقيقي وظهور اللؤلؤ الصناعي والزخم الذي أحدثه للأشياء الزائفة من جهة والكساد من جهة أخرى.

بدورها، أكدت د. مريم الهاشمي أن في الرواية الكثير من المعرفة التاريخية والسياسية والجغرافيا، والكاتبة رجعت إلى أنواع شتى من المصادر، فهي رواية تستعين بالوثيقة وفيها انتظام تلقائي منطقي.

شخصيات مرسومة

أكدت الكاتبة فتحية النمر أن الشخصيات مرسومة بشكل جيد ومؤثر، وقد تعاطفت معها كثيراً، وأن الكاتبة استفادت من كونها فنانة تشكيلية برسمها لوحات جمالية.

وتساءل د. عبدالخالق عبدالله حول كون الرواية تحمل بعض القسوة وتساءل عما إذا كان هذا هو واقع الغوص أم محض خيال؟، خاصة أن هناك صورة رومانسية عن الغوص وجمال فترته؟، كما تساءل عن استخدام العامية الإماراتية والمصرية وفيما إذا كان ذلك في مصلحة العمل الروائي؟

وأكدت الشيخة ميسون في ختام الجلسة أن غلاف روايتها منفصل عن التمثيل المباشر للرواية، فالفن ليس ممثلاً بتمثيل النص؛ ولكنه فن يوازي لداخل الرواية. وأكدت أنها تكتب التاريخ في سياق نص روائي بعيداً عن رأيها بالتاريخ، وأن مقدمة الرواية مقدمة تعريفية وتوطئة للدخول للنص، ومعرفة حول فكرة اللؤلؤ وتاريخه، لشغفها بما كتب عنه جمالياً، وأن ما كتبته هي عن الغواصين يحمل بعداً إنسانياً، وهي أيضاً كتابة لدواعي الحنين والانتماء والرغبة في المعرفة.

في ختام الأمسية كرم بلال البدور الشيخة ميسون.