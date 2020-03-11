الرئيس الصيني يعلن من ووهان احتواء «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء، أن ووهان تمكنت من «السيطرة عملياً» على فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أول زيارة له إلى المدينة التي ظهر فيها الوباء قبل أن ينتشر في أنحاء العالم. وجاءت زيارة شي في وقت تبدو إجراءات الحجر الصحي غير المسبوقة التي عزلت مدينة ووهان وباقي أنحاء مقاطعة هوباي وسط الصين منذ أواخر يناير وقد أتت بثمارها، مع انحسار عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية.

وخلال زيارته أعلنت هوباي عن تخفيف قيود السفر للسماح للأشخاص الأصحاء في مناطق منخفضة الخطر، بالتنقل في أنحاء المقاطعة. لكن التدابير لم تخفف على ما يبدو القيود على ووهان، كما لم تشر حول ما إذا كان باستطاعة الناس مغادرة المقاطعة البالغ عدد سكانها 56 مليون نسمة. وأكدت وسائل إعلام حكومية أنه تم إغلاق آخر المستشفيات الميدانية البالغ عددها 16 والتي أقيمت في ذروة تفشي الوباء في المدينة. وقال شي «تمت السيطرة عملياً على انتشار مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان» وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عنه. وأضاف «تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان».

والتقدم الذي حققته الصين في مكافحة الفيروس يقف على نقيض الأزمة العالمية المتصاعدة، مع ارتفاع الحالات بوتيرة أسرع في الخارج وقيام إيطاليا بفرض قيود على السفر على مستوى البلاد. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام رسمية صوراً للرئيس شي الذي وصل بالطائرة إلى عاصمة هوباي، واضعاً على وجهه قناعاً واقياً وهو يتحدث عبر الدائرة المغلقة في قاعة مؤتمرات مع عمال الصحة في الخطوط الأمامية ومع مرضى. ثم توجه إلى حي سكني في ووهان حيث تحدث إلى أشخاص يخضعون لحجر صحي ومع متطوعين محليين.

وتجنب الرئيس الذي يعد أقوى زعيم في الصين منذ ماو تسي تونغ، الظهور في وسائل الإعلام خلال معظم فترة الأزمة وكلف رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الإشراف على تدابير الرد على الوباء. لكن مع تراجع عدد الحالات الجديدة في الأسابيع الماضية، سلطت وسائل الإعلام الضوء على الدور الذي لعبه شي في مكافحة الفيروس، وبثت خطاباً من الشهر الماضي قال فيه إنه يوجه التعليمات منذ مطلع يناير.

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وقال هوا بو، المحلل السياسي المستقل في بكين لوكالة فرانس برس إن توقيت الزيارة يشير إلى «نصر مرحلي» للصين. وقال هوا إن «زيارته هي للإعلان أن الوباء تمت السيطرة عليه فعلياً، وهي محاولة لإخماد الانتقادات الخارجية».

وقال تشانغ مينغ، وهو أستاذ بجامعة رنمين في بكين، إن وجود الرئيس في ووهان يعني أن الحزب الشيوعي الصيني ربما يعلن قريبا انتصاره على الفيروس. وواجهت الصين سهام الانتقاد داخلياً وخارجياً لطريقة تعاملها مع انتشار الفيروس في بادئ الأمر حيث حجبت المعلومات وهونت من المخاطر لكن جهودها المستميتة للسيطرة على كورونا بما في ذلك إغلاق مدينة ووهان وإقليم هوبي كانت ناجعة في الحد من التفشي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي الصيني سجل 19 حالة إصابة جديدة الاثنين، انخفاضاً من 40 في اليوم السابق. وهذا هو ثالث يوم على التوالي لا تُسجل فيه حالات عدوى محلية خارج هوبي. ومن بين الحالات الجديدة توجد 17 إصابة في ووهان وإصابة في بكين وأخرى في إقليم قوانغدونغ لشخصين قادمين من الخارج حسبما قالت سلطات الصحة.

على صعيد آخر، قالت السلطات المحلية في إقليم هوبي إنها ستبدأ تطبيق نظام مراقبة عبر أجهزة الهاتف المحمول يتضمن «شفرة صحية» لبدء السماح للناس بالسفر داخل الإقليم في إطار سعيها لاستئناف مظاهر الحياة الطبيعية بعد انتشار الفيروس. وأفاد بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة بأن الخطوة تهدف إلى التشجيع على استئناف العمل والإنتاج في الإقليم. كانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت أن هوبي، مركز تفشي الفيروس، يدرس خططا للسماح للناس في مناطق يُعد انتقال العدوى فيها متوسطا أو محدودا بالتنقل.

(وكالات)