شكرا لقرائتكم خبر عن كوندي: كيف أسجل الأهداف ولم تصلني إلاّ 4 كرات؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ما زال الإسباني بيدرو كوندي (31 عاماً) مهاجم شباب الأهلي الذي تعاقدت معه شركة كرة القدم بالنادي في 16 يناير/ كانون الثاني قادماً من بني ياس في صفقة انتقال حر، ضمن الانتقالات الشتوية قادماً من بني ياس، يمثل لغزاً في صيامه عن التهديف، وضعف مردوده عموماً، على عكس ما جاء من أجله لتدعيم القوة الهجومية ل«الفرسان» المتصدر الذي يصارع من أجل حسم لقب دوري الخليج العربي. وشكل مردود اللاعب علامة استفهام كبيرة في مشاركاته مع «الفرسان» لكونه دون المستوى المتوقع من قبل جماهير وإدارة الفريق، ووقتها رافق التعاقد مع اللاعب غرابة تكمن في أن المدرب السابق رودولفو أروابارينا صرح في اليوم السابق لإعلان التعاقد في رده على سؤال بأنه لا يعلم شيئاً عن التعاقد مع اللاعب وأنه لم يطلب من ذوي الاختصاص بالنادي ضم لاعب مهاجم، وفجأة وفي اليوم التالي ظهر اللاعب في التدريبات. وللوقوف على سر حالة العقم التهديفي لكوندي مع «الفرسان» أجرى «الخليج الرياضي» حواراً مع اللاعب في شأن مردوده، وهنا النص:

* السؤال الذي يشغل أذهان جمهور النادي.. سجلت مع بني ياس 7 أهداف في الدوري هذا الموسم، لكنك لم تكرر ذلك مع شباب الأهلي، فما السبب؟.

- ليس دفاعاً عن نفسي أن أقول إنني لاعب واثق من إمكاناتي كمهاجم، وأنا من نوعية اللاعبين المفيدين للفريق في النواحي الهجومية، ذلك لأنني مزعج للمدافعين في تحركاتي بطول وعرض الملعب وأسبب خلخلة لدفاعات الخصوم لكنني في النهاية لاعب واحد في فريق يضم 11 لاعباً في الملعب، واحتاج إلى كرات تصلني من زملائي، وللعلم إنه في إحدى المباريات التي شاركت فيها لم تصلني سوى 4 كرات، وهذا ربما يوضح لجمهور النادي الصورة تماماً، مع ملاحظة أنني شاركت بشكل محدود في المباريات ولا أقصد من ذلك توجيه اتهام للمدرب السابق أروابارينا الذي أحترمه كثيراً، كما احتجت لفترة للتأقلم مع شباب الأهلي بعد قدومي من بني ياس، والحقيقة التي أود أن يعرفها الجميع عني أنني لاعب جائع لتسجيل الأهداف، ولكن إحراز الأهداف لا يمكن أن يأتي بمجهودي وحدي؛ بل هو محصلة أداء الفريق ككل.

دليل

* هل تعاني مشكلة في عدم وصولك كرات من زملائك؟

- لا مشكلة أجدها في تلقي الكرات من زملائي، وما أردت توضيحه أنني في النهاية لاعب في فريق وكرة القدم لعبة جماعية والمهاجم يحتاج إلى المساندة بالنسبة لتمويله بالكرات، وبالنسبة لمشاركتي في المباريات فالمدرب هو صاحب القرار في ذلك وفقاً لرؤيته وهدفه من كل مباراة، ومن جهتي عندما تتاح لي فرصة المشاركة أبذل قصارى جهودي في خدمة فريقي، والدليل أنني سجلت مع نادي بني ياس 7 أهداف في 12 مباراة لعبتها في بطولة دوري الخليج العربي قبل أن أنتقل إلى نادي شباب الأهلي.

* هل تعتقد أن وجود أحمد خليل بالتحديد في الفريق يحد من فرصتك في المشاركة؟

- دعني أقول أولاً إن أي فريق كرة قدم على مستوى العالم يحتاج إلى اللاعب المهاجم، وهذا لا يقلل أبداً من شأن بقية اللاعبين لأن الحالة الهجومية نتاج جهود جميع عناصر الفريق لكن أتحدث عن المهاجم بحكم أنه هو من يترجم الفرص إلى أهداف، أما بخصوص سؤالك عن أن وجود زميلي أحمد خليل يحد من فرصتي بالمشاركة فهذا لا يزعجني إطلاقاً فأنا لاعب كرة قدم محترف، وأحترمه بنفس قدر احترامي لجميع زملائي، ولا أغار منه على الإطلاق، وأحبه كحبي لكل زملائي، فنحن جميعاً عائلة واحدة ونعمل من أجل خدمة الفريق.

انتقادات

* طالتك انتقادات بسبب مردودك المتواضع حتى الآن، ما هو تعليقك؟

- أعترف بأنني لم أقدم المنتظر مني حتى الوقت الحالي بالفعل، وهذه ليست حجة لي، وكما ذكرت أنا مهاجم ووظيفتي إحراز الأهداف، وذكرت أنني لم ألمس الكرة سوى 4 مرات في إحدى المباريات، وأنا بطبعي هادئ وأعرف إمكاناتي ومتأكد أن لدى الكثير لأقدمه للفريق، ولكن في حالة أن لاعباً زميلاً يلعب في مكاني، فله مني كل الاحترام، وقد واجهت صعوبات كثيرة في عملية التأقلم مع الفريق خاصة أنني تعرضت لإصابات، وفي المرحلة الحالية تأقلمت بشكل جيد، وأشعر أن بداخلي ثورة أهداف أريد أن أفجرها في شباك الخصوم، وأقول لجمهور شباب الأهلي انتظروني في قادم المباريات، مع الإشارة هنا إلى أن قرار مشاركتي في المباريات بيد الجهاز الفني.

* إجابتك السابقة تضع تلميحات تخص عدم إعطائك الفرصة كافية من قبل المدرب السابق أروابارينا، ما تعليقك؟

- أود التأكيد على أنني لاعب كرة قدم محترف، والدور الذي يخصني هو التدريب بشكل جاد جداً لأكون في «الفورمة»، أما نزولي الملعب فهذا ليس قراري؛ بل بيد المدرب وحده بحكم وظيفته ومسؤولياته.

تهديد

* أصبحت صدارتكم لترتيب فرق الدوري مهددة بعد الملاحقة من العين، كيف ترى موقفكم بعد تقلص الفارق بينكم والوصيف إلى 3 نقاط؟

- في الوضع الحالي احتدمت المنافسة ويتعين علينا في الوضع الحالي جعل أسلوبنا على أساس التعامل مع كل مباراة على حدة، على أنها نهائي من أجل الفوز وحصد نقاطها ثم نفكر في المباراة التي تليها من أجل المحافظة على صدارتنا للترتيب في مساعينا المشروعة نحو الفوز باللقب.

* بصراحة، هل تواجه مشاكل مع إدارة شباب الأهلي؟

- أنا صريح جداً ولا أخاف أبداً من قول الحقيقة، والواقع أنني لا أواجه أي مشاكل مع إدارة النادي والجميع يعاملونني باحترام، وأنا أعتز باللعب لشباب الأهلي كنادٍ كبير وصاحب بطولات وإنجازات، وسعيد بوجودي في صفوفه والدفاع عن شعاره.

صراع

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* أي الفرق تراها تنافسكم بقوة على لقب دوري الخليج العربي؟

- توجد فرق كثيرة من وجهة نظري الشخصية خاصة الفرق التي توجد في منطقة الصراع على اللقب المقدمة خاصة العين والشارقة حامل لقب الدوري، وما أود قوله هنا إن الدوري لن يحسم سوى في الجولة الأخيرة، وأتمنى بالطبع أن يكون من نصيبنا في نهاية المطاف.

دفاع ومبخوت

* من اللاعبين الذين يعجبونك في كرة الإمارات عموماً والمهاجمين على وجه الخصوص؟

- يوجد لاعبون مواطنون رائعون جداً، خاصة في شباب الأهلي فخط الدفاع بكامله هو الأقوى في الإمارات، فلدينا وليد عباس ومحمد مرزوق ويوسف جابر على أعلى مستوى، وهذا ليس تحيزاً لفريقي، أما على مستوى الهجوم من وجهة نظري أرى أن علي مبخوت هو الأفضل فهو لاعب رائع وعلى أعلى مستوى مهاري ويمتاز بالذكاء التهديفي وسرعة البديهة في اقتناص الفرص والتسجيل.

* ما رأيك في الاحتراف الإماراتي؟

- الأمور تتحسن في النطاق الاحترافي الإماراتي من موسم إلى آخر، ويوجد مؤشرات على ذلك تدل على أن القائمين على شؤون الاحتراف يبذلون جهوداً كبيرة في تطوير المسابقات والارتقاء بمستواها، وحالة الملاعب جيدة جداً والبيئة الاحترافية بوجه عام جيدة، ومن الطبيعي أن الأمور ستتحسن أكثر مع مرور الوقت، لكن بصراحة الحضور الجماهيري لا يواكب الجهود الساعية للتطوير، وفي هذا الخصوص أناشد جمهور شباب الأهلي مساندتنا بالوجود في المدرجات لمؤازرتنا فنحن كفريق في أمسّ الحاجة إليه خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي نصارع فيها من أجل إهدائه لقب الدوري.

* ما طموحك وأمنياتك؟

- أطمح للمساهمة مع فريقي في الفوز بلقب بطولة الدوري والذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا وهنا أقول: إن فرصتنا ما زالت مواتية للتأهل إلى الدور التالي ولم نفقدها رغم عدم توفيقنا في الجولتين اللتين لعبناهما في مجموعتنا، وعلى المستوى الاجتماعي أحمل للنادي مشاعر حب وتقدير وعندي رغبة وطموح وأتمنى المساهمة بقوة في تحقيق البطولات مع النادي الذي أنتمي إليه وأصبحت جزءاً من عائلته الجميلة.

لوفاندوفسكي وصلاح

رد بيدرو كوندي، على سؤال بخصوص من يراهم أفضل اللاعبين حالياً على مستوى العالم بقوله: هناك لاعبون ممتازون جداً على المستوى العالمي أحبهم ويعجبونني ولكن عندما يطلب مني الاختيار أرى أن مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت لوفاندوفسكي هو الأفضل حالياً من وجهة نظري الشخصية.

وفي رده على سؤال آخر في السياق نفسه، وعما إذا كان يتابع نجم ليفربول محمد صلاح قال: محمد صلاح لاعب رائع جداً وصنع فارقاً مع ليفربول فهو مرواغ بارع ويسجل أهدافاً تنم عن موهبة كبيرة، وأعتقد أنه من الصعوبة أن يفرط ليفربول في لاعب مهاري بإمكاناته.

الأجواء العائلية

تحدث كوندي عن الأجواء في نادي شباب الأهلي وقال:

عندما وصلت إلى النادي استقبلتني الإدارة واللاعبون بشكل جيد فشعرت على الفور بأنني في وسط أهلي ويحسب لهم أنني لم أشعر بغربة أبداً، وهذه الأجواء العائلية مهمة جداً في المسيرة الاحترافية لأي لاعب، والحقيقة أنني في هذه الفترة من حياتي أعيش أوقاتاً سعيدة في بلد جميل وسط شعب الإمارات الذي يتعامل برقي وتحضر مع من يعيشون على هذه الأرض، لذلك أشعر برغبة كبيرة في العطاء وتقديم كل ما لدي كلاعب إسباني وأعد جمهور النادي وإدارته بأن أقدم المردود الذي يسعد الجميع.

قوة المنافسة

في رده على سؤال بخصوص رأيه في مستوى الدوري الإماراتي قال بيدرو كوندي: الدوري هذا الموسم قوي ويمتاز بالتنافس القوي سواء بين فرق قمة الترتيب، أو في الوسط والقاع، ومثال على ذلك فريق خورفكان الذي يقدم نتائج جيدة في الدور الثاني على عكس ما كان عليه في الدور الأول، وكذلك منطقة وسط الجدول تشهد تبادلاً في المراكز، أما بالنسبة لمقدمة الترتيب فيكفي للتدليل على قوة المنافسة على اللقب أن صدارتنا أصبحت مهددة لأنه لو خسرنا مباراة فخلفنا العين يتربص ويطاردنا بكل قوة ويجب ألا نمكنه من ذلك.

أفضل فرق العالم

سألنا كوندي عن أفضل الفرق التي يراها في العالم في الوقت الحالي فقال: من وجهة نظري الشخصية يعجبني برشلونة لأنه يملك لاعبين على مستوى عال، وكذلك ريال مدريد، وأيضاً أتليتكو مدريد فريق كبير.

وبسؤاله عن رأيه في فريق ليفربول قال ضاحكاً: أنا إسباني ومتعصب للكرة الإسبانية لذلك لم أخرج عنها في إجابتي عن هذا السؤال، أما بالنسبة لليفربول فهو فريق جيد وأعاد هيبة النادي على مستوى أوروبا، ولكن عندما تقول لي عن ليفربول سأقول لك أنني أفضل شباب الأهلي.