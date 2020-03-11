103 متسابقات في جائزة مبدعات الثانوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد جائزة مبدعات الثانوية في الآداب والفنون، في دورتها السابعة، إقبالاً من الطالبات من مختلف إمارات الدولة؛ حيث بلغ عدد الطالبات المشاركات في الجائزة 103 طالبات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزات في نهاية مارس/آذار الجاري.

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وكان المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد أعلن عن «جائزة مبدعات الثانوية»، وتم تعميمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مدارس ثانوية البنات بالدولة، وذلك في إطار دوره في رعاية الموهوبات في المجالين الأدبي والفني، ودعم جهود الوزارة في إبراز المواهب والإبداعات الشابة.

يأتي ذلك بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والتي تدعم مشاريع تنمية الأطفال واليافعين في إمارة أصبحت صديقة للأطفال واليافعين.

وتوزعت المشاركات على النحو التالي: 24 في القصة، و 13 في المقال، و32 في الرسم، و4 في صناعة الفيلم القصير، و30 في العزف.