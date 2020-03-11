حمدان بن محمد: أدوار مهمة لـ«الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الأداء القوي، والإنجازات الطيبة التي حققها بنك «الإمارات دبي الوطني» خلال العام المنقضي، مؤكداً بذلك إسهامه في منظومة الاقتصاد الإماراتي، ومكانته المتميزة في قلب القطاع المصرفي الذي يمثل قاطرة التنمية، ودعامة رئيسية لمستقبل مختلف القطاعات الحيوية، متخطياً شتى الصعوبات التي واجهها الاقتصاد العالمي، ليواصل رفع سقف معايير التميز عالمياً في مضمار الخدمات والمنتجات المصرفية.وأعرب سموه عن ثقته في قدرة البنك على مواصلة نجاحاته، بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة الخدمات المصرفية الدولية، ويؤكد دورها في قلب منظومة العمل المصرفي العالمية، مشيراً سموه إلى الأدوار المهمة المنتظرة من البنك خلال الفترة المقبلة التي تقف فيها دولة الإمارات على أعتاب مرحلة جديدة من النمو القوي نحو تحقيق طموحات عريضة تؤكد معها الريادة الاقتصادية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



إنجازات 2019



جاء ذلك خلال اطلاع سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»، على إنجازات بنك «الإمارات دبي الوطني» خلال عام 2019؛ وذلك خلال زيارة المقر الرئيسي للبنك، تزامناً مع انعقاد الاجتماع السنوي الثالث عشر لجمعيته العمومية.

وتعرّف سمو ولي عهد دبي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال شرح قدمه هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى خطة العمل الاستراتيجية للبنك، خاصة مع استحواذه على «دينيزبنك» في تركيا؛ ليتمتع بذلك بحضور قوي في آسيا؛ من خلال تواجده في أسواق مهمة؛ مثل: الهند والصين وسنغافورة وإندونيسيا وروسيا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستمع سموه إلى شرح حول النشاط المصرفي القوي والمتنوع للبنك الذي يمتلك أيضاً فروعاً في السعودية والبحرين ومصر وتركيا وصولاً إلى المملكة المتحدة والنمسا وألمانيا، فضلاً عن الإمارات؛ المقر الرئيسي للبنك، ليمتد حضوره المميز في 13 دولة تتوزع على آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا؛ لتوفير خدماته لأكثر من 14 مليون عميل من خلال نحو ألف فرع حول العالم.



جمع 6.45 مليار

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وقدّم هشام القاسم معلومات مفصلة حول إنجازات البنك خلال عام 2019 بما في ذلك زيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20% ومنح المساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في حقوق الاكتتاب الذي قام البنك بطرحه؛ بهدف جمع مبلغ 6.45 مليار درهم، فضلاً عن الأرباح التي حققها البنك نتيجة التخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال، وبلغت 4.389 مليار درهم.

وأوضح القاسم: إن بنك «الإمارات دبي الوطني» تمكن من خلال تنفيذ مبادراته الاستراتيجية في عام 2019 من تسجيل صافي أرباح قدره 14.5 مليار درهم بمجموع أصول تتجاوز 680 مليار درهم أو ما يعادل 186 مليار دولار أمريكي مع احتفاظه بميزانية عمومية قوية تدعم نموذجاً متنوعاً للأعمال.

والتقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة جماعية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء الجمعية العمومية، في ختام الزيارة التي حضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.