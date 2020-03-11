الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدتين في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء، الانسحاب من قاعدتين في أفغانستان، في إطار تطبيق اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع حركة «طالبان»، لإنهاء حربها في البلاد، ودعت واشنطن لتصويت في الأمم المتحدة على مشروع قرار لتأييد الاتفاق السابق مع الحركة التي تترقب تبادلاً بشأن أسراها مع الحكومة الأفغانية.

وأكد مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، أن القاعدتين تقعان في لشكر كاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب) التي تسيطر عليها «طالبان» بشكل واسع، وفي ولاية هرات (غرب). وأعلن الناطق باسم حاكم ولاية هلمند، عمر زواك، أن «20 إلى 30» جندياً أجنبياً غادروا لشكر كاه منذ نهاية الأسبوع.

وبموجب الاتفاق المبرم، ينبغي أن يخفض عدد الجنود الأمريكيين من 13 ألفاً إلى 8600 بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل. ويتوجب إخلاء خمس قواعد من أصل 20 في البلاد. لكن الكولونيل سوني، ليجيت الناطق باسم القوات الأمريكية، أعلن أمس الأول، أن هذه القوات ستحتفظ «بكل الإمكانات لتحقيق أهدافها». وتعهدت بتنفيذ الانسحاب كاملاً بحلول 14 شهراً، إذا احترمت «طالبان» تعهداتها الأمنية، وانخرطت في محادثات حول مستقبل البلاد مع الحكومة. لكن الحوار الأفغاني هذا الذي كان يفترض أن يبدأ أمس، اصطدم بعائق كبير، بعد إقامة كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبدالله عبدالله مراسم منفصله للتنصيب رئيساً للبلاد.

ودعت واشنطن، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع «طالبان». وقدم طلب التصويت بعد مفاوضات شاقة بدأت قبل أسبوع، بحسب المصادر. وطلبت الصين إدراج إشارة إلى «التعاون الإقليمي» في المسودة الأخيرة التي سبق أن خضعت لثلاث مراجعات. وبحسب مسودة القرار فإن مجلس الأمن «يحض الحكومة الأفغانية على المضي في عملية السلام، ولا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانيين بفريق من المفاوضين متنوع ويشمل الجميع، مؤلف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدني ويضم في صفوفه نساء». وأشار الدبلوماسيون إلى أن هذا المسعى الأمريكي للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع «طالبان» نادر في الأمم المتحدة بالنسبة لاتفاق بين دولة وحركة مسلحة.

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ويعترض الرئيس الأفغاني أشرف غني، منذ أيام على أحد البنود الرئيسية في الاتفاق يتعلق بالإفراج عن نحو خمسة آلاف سجين من «طالبان»، مقابل ألف عنصر تقريباً من القوات الحكومية. لكن السلطات أكدت أنها ستفرج عن بعض الأسرى.

وأرسلت طالبان عربات إلى منطقة قريبة من سجن باجرام لإعادة المقاتلين المفرج عنهم. ولم يتضح إذا كان الإفراج يقتصر على سجناء باجرام الواقع قرب قاعدة عسكرية أمريكية، أم يشمل نزلاء سجون أخرى. ولا يعرف عدد السجناء الذين سيطلق سراحهم على الفور، لكن مصادر، أفادت أنه قد يتراوح بين 1000 و1800 سجين. وأعلنت الحركة، أنها أنهت ترتيبات إطلاق سراح 1000 سجين تحتجزهم، مضيفاً أنهم نقلوا السجناء إلى مناطق آمنة في أفغانستان.

وقالت: «نعتزم تسليم الهلال الأحمر 1000 سجين من القوات الحكومية، ويمكنهم بعدها نقلهم إلى بلداتهم وقراهم أو إعطاءهم مالاً للعودة إلى ديارهم».

وغرد سهيل شاهين الناطق باسم «طالبان»: «رفعنا إلى الجانب الأمريكي قائمة مفصلة تضم أسماء خمسة آلاف شخص»، مضيفاً أن الحركة ستقوم بعدها بعملية تحقق من الأسماء. (وكالات)