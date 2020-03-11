شكرا لقرائتكم خبر عن خطط ترامب تنعش الأسواق العالمية.. ولا تقنع «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت عدد من الأسواق حول العالم بعض خسائرها أمس الثلاثاء بعد أسوأ يوم مرت به منذ أزمة عام 2008، إذ عمّ الارتياح مع ارتفاع أسعار النفط وبروز أمل جديد في اتخاذ إجراءات مالية منسقة لدعم النشاط الاقتصادي والاستهلاك، في عدد من الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث وعد الرئيس الأمريكي الاثنين بتنفيذ خفض ضريبي على الرواتب لدعم تأثيرات «كورونا» على الاقتصاد الأمريكي، قبل أن يؤكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا يوجد خطة قائمة لمجابهة أثر الفيروس، وهو ما شكك المستثمرين في توقيت ونطاق الدعم، ما يعني أن الخطة المؤكدة لم تنطلي على «وول ستريت».

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أكثر من 3% في مستهل التداولات أمس الثلاثاء، قبل أن تتأرجح في وقت لاحق بين انخفاضات ضيقة في حدود 0.3%، و0.5%، وارتفاعات هامشية بنفس النطاق.

وطرح دونالد ترامب الإثنين فكرة «خفض أو تخفيف ضرائب الرواتب» لتعويض التأثير السلبي لفيروس كورونا ضمن حزمة إنفاق تبلغ قيمتها 8.3 مليار دولار وقع عليها الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، قبل أن تنفي إداراته أمس الثلاثاء وجود خطة محددة للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، فيما أشار بعض القادة الجمهوريين إلى أنهم يعتقدون أن هذه الإجراءات سابقة لأوانها، بينما ندد قادة آخرين من الديمقراطيين في الكونجرس بأن هناك أولويات أكثر إلحاحًا بشأن التخفيضات الضريبية ويخططون لتقديم حزمة خاصة بهم في الأيام المقبلة.

وفي القارة العجوز، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية أيضا في مستهل التداولات بأكثر من 2%، قبل أن تعود في وقت لاحق للمنطقة الحمراء بشكل جماعي عبر الانخفاض بنفس تراوحجت بين 0.7%% و1.9%، تحت ضغوط شكوك في جدوى برامج الدعم المالي في مواجهة أثار الفيروس في ظل ارتفاع عدد المصابين به في عديد من دول المنطقة، والعالم.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس الثلاثاء بعد جلسة شهدت تقلبات تراجعت خلالها الأسهم بسبب المخاوف حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ولكن السوق ارتفعت في وقت لاحق بفضل تغطية مراكز مدينة.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.9% مسجلاً 19867.12 نقطة، بعدما نزل في وقت سابق لأقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 18891.77 نقطة. وخلال اليوم، تحرك المؤشر بما يصل إلى 1078.23 نقطة وهو أكبر تأرجح يومي منذ فبراير/‏‏ شباط 2018، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.3% إلى 1406.68 نقطة متعافياً من خسائر حادة في وقت سابق.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للبورصة وعددها 33 باستثناء ثلاث، وصعد سهم سوني كورب 3.3% ومازدا موتور 3.7% وطوكيو إلكترون 3.9%، وحد من مكاسب الأسهم اليابانية مخاوف بشأن تأثير تفشي الفيروس على النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، وهوى سهم أكبر شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وهي إنبكس 4.3%. وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس حزمة طوارئ جديدة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا بما في ذلك برامج إقراض بقيمة 15 مليار دولار لدعم المشاريع التجارية الصغيرة.

وتشمل الحزمة خططا لتوسيع نطاق برامح الإقراض الحكومية ذات الفائدة المنخفضة إلى 1,6 تريليون ين (15 مليار دولار) من 500 مليار ين أعلنت في الحزمة الأولى الشهر الماضي.

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وستصمم المساعدات لضمان تواصل تدفّق الأموال للمشاريع التجارية الصغيرة التي تعاني تداعيات تفشي الفيروس عالميا، وتشمل الحزمة إنفاق 430 مليار ين على عدة برامج بما في ذلك دعم إنتاج الأقنعة الواقية ومساعدة دور الحضانة ورعاية المسنّين لمنع تفشي الفيروس.

وفي هونج كونج، استعاد مؤشر هانج سنج 1.41%، في حين ارتفع مؤشر بورصة شنجهاي بنسبة 1.82% وشنزن بنسبة 2.42%، الاستثناء الوحيد، على أهميته، كان افتتاح بورصة موسكو للأوراق المالية على تراجع حر بأكثر من 10% بعد عطلة نهاية أسبوع من ثلاثة أيام، متأثرة بتراجع الخام والروبل. (وكالات)

بيلوسي: الخسائر تعكس عدم الثقة بخطة ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الهبوط الحاد في «وول ستريت» يعكس نقص الثقة في الرئيس دونالد ترامب.

وشهدت الأسواق المالية خسائر حادة على الصعيد العالمي الاثنين، كما فقد «داو جونز» الصناعي أكثر من 2000 نقطة من قيمته.

وأوضحت «بيلوسي» أمس الثلاثاء، أن الافتقار إلى الثقة في خطة الرئيس لاحتواء تفشي كورونا هي سبب الهبوط الحاد في مؤشر «داو جونز»، وتابعت: «أسواق الأسهم مثل اليقين وثقة المستهلكين هي شريان اقتصادنا».

ويوجد أكثر من 700 مصاب في الولايات المتحدة بفيروس كورونا كما صعد عدد الوفيات إلى 26 شخصاً، وعلى صعيد آخر، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تنفيذ خفض ضريبي على الرواتب من أجل تخفيف الأعباء على الأفراد بسبب تضررهم من فيروس كورونا.

(رويترز)