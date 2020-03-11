الهلال يلتقي ضمك بحثاً عن فوز جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الهلال للعودة بالنقاط الثلاث من أبها عندما يحل عصر اليوم الأربعاء ضيفاً على ضمك في افتتاح الجولة 22 من الدوري السعودي، وبالتالي الابتعاد بفارق الصدارة عن غريمه النصر بإحدى عشرة نقطة قبل أن يستقبل الأخير ضيفه الرائد مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

يتصدر الهلال اللائحة برصيد 50 نقطة بينما ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة والنقاط الثلاث تمثل له أهمية كبيرة في محاولة الخروج من دائرة الهبوط وإن كانت جميع الدلائل على الورق تصب في مصلحة أزرق العاصمة الذي فاز في الدور الأول 3-صفر.

وفي الرياض يعود عبد الرزاق حمدالله لقيادة النصر بعد تطويق الأزمة التي غاب بسببها عن لقاء الفيصلي الذي خسره النصر 2-3 ليتأخر بثماني نقاط عن غريمه وتصبح المهمة في المحافظة على اللقب أكثر صعوبة.

ويأمل النصر أن تكون انطلاقته من جديد عبر الرائد، مثلما فعل في الدور الأول حين فاز 2-0 قبل أن يلتقي غريمه الهلال ويفوز 2-1، في المقابل يحتل الرائد المركز السادس 32 نقطة وهو يطمح بالمنافسة على المقاعد الآسيوية.

أبواب مغلقة

وتشهد الجولة التي تقام جميع مبارياتها خلف أبواب مغلقة بسبب فيروس كورونا أربع مواجهات أخرى، أبرزها قمة ملعب الملك عبدالله في بريدة التي تجمع أهلي جدة الثالث بالتعاون الثامن بغياب مهاجم الأهلي دجانيني .ويحل الشباب الخامس ضيفاً على الاتفاق الحادي عشر، وأخيراً يستقبل الفيحاء فريق أبها .