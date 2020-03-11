عمار بن حميد يثني على جهود مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وأعضاء المجلس، إلى استعراض عام لخطط وبرامج ونسب إنجاز المشاريع التي تنفذها المؤسسة من البنايات الوقفية الجديدة والفلل السكنية على أرض الواقع لتعزيز ودعم الجهود الخيرية والإنسانية للأسر المواطنة المتعففة والمعوزة وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح تلك المشاريع بما يسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة بديوان الحاكم بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور عبدالله محمد الأنصاري وحمد عبدالله تريم الشامسي وأحمد إبراهيم الشامسي والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وعدد من موظفي المؤسسة.

من جهتها استعرضت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي - بعد الترحيب بولي العهد رئيس مجلس الأمناء والأعضاء والاطّلاع على محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه - القرارات التي تم اتخاذها وأهمها توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بشأن التنسيق مع وزارة البنية التحتية في عملية صيانة المساكن الآيلة للسقوط ودعم القطاعات لمساعدة الفئات حسب الجهات المختصة.

وأطلعت المجلس على العديد من الموضوعات في الشأن الخيري، وأهم الإنجازات خلال الفترة الماضية وخاصة نسب إنجاز الأعمال في البنايات الوقفية الجديدة.

وقدمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي لرئيس وأعضاء المجلس نبذة حول سير العمل بمساكن ذوي الدخل المحدود والذي يضم عشرة فلل ونسبة الإنجاز فيها.

وناقش مجلس الأمناء الاشتراطات المطلوبة للحصول على مسكن من المساكن التي تنفذها المؤسسة وسيتم تسليمها نهاية 2020.

ووجه سموه - خلال الاجتماع - بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإماراتية لتنفيذ المشاريع التي تنوي المؤسسة تنفيذها مستقبلاً بهدف تشجيع المواطنين أصحاب تلك الشركات على ممارسة الأعمال والمشاركة في تطوير البنية التحتية.

وعرضت الشيخة عزة النعيمي البرامج والمبادرات التي ستنفذها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك ومنها مشروع إفطار صائم ومشروع المير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة المال وزكاة الفطر وعيدية العيد للأيتام.

واستمع سمو ولي عهد عجمان وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، من حسين محمد الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم إلى شرح وافٍ حول مؤشرات وبيانات وإحصائيات إنجازات المركز خلال العام 2019.

ووجه سمو ولي العهد بإعداد دراسة لإنشاء مقر جديد لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وذلك لتطوير مبادرات القرآن والمساهمة في أعمال مبتكرة تساهم بالنهوض في خدمة القرآن الكريم في إمارة عجمان.

كما وجه سموه بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية الأخرى وكل الدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان للتخفيف عن الأسر المتعففة وتمكينهم من العيش الكريم. (وام)