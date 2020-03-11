تجربة واثق السامرائي في كتاب جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر كتاب جديد عن الهيئة العربية للمسرح بعنوان «المسرح في الإمارات.. تجربة واثق السامرائي في الستينات والسبعينات من القرن العشرين» إعداد وتحرير ظافر جلود، نصوص وصور نهاد السامرائي.

الكتاب يوثق سيرة السامرائي التي كانت من ملامح تأسيس مسرح إماراتي حديث منذ أن رسا بوم خشبي على خور دبي قادماً من البصرة، وتحديداً في 22 من إبريل/نيسان عام 1963م الذي كان يقل شاباً عراقياً يحمل معه طموحاً لإضاءة خشبات المسارح في دولة الإمارات، حيث لم يطل به الأمر طويلاً فقد اشتبك مع الرغبة الجامحة لجيل من الفنانين الشباب الإماراتيين من أجل الارتقاء بالمسرح والتطلع نحو نهضة شاملة بالفن والأدب المسرحي المحلي، فكانت سعادته كبيرة، رغم المعاناة والتعب من رحلة امتدت إلى تسعة أيام بلياليها حملته الأمواج فيها مبحراً من بلده العراق باتجاه دبي.

بدأ واثق كتابة نصه المسرحي الأول «من أجل ولدي»، وشرع إثرها في تدريب الممثلين على النص، وانطلق العرض الأول في 19 من شهر أغسطس/آب عام 1963م.

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وواصل فريق العمل المسرحي ذاك، عمله، بقيادة السامرائي، فقدم عملاً آخر، بعنوان «العدالة»، في 23 سبتمبر/أيلول عام 1963م.

تابع واثق السامرائي نشاطه المسرحي، فقدم مجموعة أعمال كتب هو نصوصها وهي: (مطوع خميس)، (لو العمة تحب الكنة كان إبليس دخل الجنة)، (مد ريولك على كد لحافك).

الكتاب يسجل هذه الأيام واللحظات من قصة الشاب العاشق للمسرح العراقي واثق السامرائي، الذي جاء ليؤسس أسلوباً في العرض والتقنيات والنصوص، والكتاب اعتمد على شهادات عدد من رواد المسرح الإماراتي، وبعض الوثائق المتوفرة، إضافة إلى العديد من الصور.