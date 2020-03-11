«تنمية المجتمع» تطلق مبادرة لإسعاد أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين



كشفت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مبادرة تستهدف جميع المعنيين بالتعامل مع أصحاب الهمم في كل الوزارات والهيئات الحكومية، الاتحادية، والمحلية، في جميع الإمارات، وأن المبادرة تتضمن برنامجاً تأهيلياً وفق خطة لإعداد مسؤولي إسعاد أصحاب الهمم في المؤسسات والجهات على آلية التعامل مع أصحاب الهمم وتلبية طلباتهم وتحقيق الخدمات التي يحتاجون إليها بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن تأهيلاً وتدريباً معتمداً وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقالت إن منتسبي البرنامج سيحصلون على شهادة معتمدة وموثقة، في قدرة الحاصل عليها على توظيف إتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم، موضحة أن الوزارة دشنت مؤخراً دورة تدريبية استهدفت مسؤولي خدمات أصحاب الهمم في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، في إطار الجهود التوعوية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة لمؤسسات المجتمع عموماً، عن «إتيكيت التعامل مع أصحاب الهمم».

وبينت أن الوزارة بدأت بمنح من يجتاز الدورات الخاصة بالتعامل مع أصحاب الهمم «بروش أصحاب الهمم» الدال على أن الشخص من مسؤولي خدمات أصحاب الهمم في الجهات ومؤهل للتعامل معهم.

وتشمل المبادرة تعليم مسؤولي خدمة أصحاب الهمم لغة الإشارة، وبرنامج إدارة الحالة للتعامل معهم، والتي تعكس تأكيداً حكومياً على حسن التعامل مع أصحاب الهمم، في ظل قيم إنسانية راقية تتجاوز الحواجز بين مختلف فئات المجتمع، وأصحاب الهمم تحديداً.

وأضافت أن الوزارة أهلت العديد من مسؤولي خدمة أصحاب الهمم في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة، وقد تم منح العشرات منهم ال«بروش» للدلالة على أن مسؤول الخدمة في مراكز إسعاد المتعاملين التابع للوزارة لديه الإمكانات التي تؤهله بالفعل للتعامل مع تلك الفئة.

ويكون ضمن مهام مسؤولية إسعاد أصحاب الهمم تبسيط إجراءات ومراحل تقديم الخدمة بما يتلاءم مع طبيعة الصعوبات التي تواجه تلك الفئة، ويقترح أفضل الحلول لخدمتهم، ويكون مسؤولاً عن كل الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي لها علاقة بهم، والمقدمة في الجهة التي يعمل فيها.