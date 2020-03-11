غسل الملابس في المصابغ التجارية آمن من العدوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي



أكد الدكتور عادل السجواني، أخصائي طب الأسرة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن غسل الملابس في المصابغ التجارية آمن تماماً، ولا مجال لانتقال عدوى فيروس الكورونا فيها، حيث لا يوجد حتى الآن أي إثبات علمي يؤكد صحة ذلك.

وأوضح أن الفيروس يحتاج إلى مستضيف للعيش فيه، كجسم الإنسان، أو الحيوان، وينتقل عادة من شخص مصاب إلى آخر عن طريق الرذاذ بالسعال، أو العطس. مشيراً إلى أن الحرارة المستخدمة في الغسل تصل إلى 60 درجة مئوية، وأكثر، فيما لا يعيش فيروس كورونا في درجة حرارة تزيد على (30 - 40)، بحسب دراسات عالمية عدّة، فضلاً عن أن المواد المنظفة المستخدمة تعتمد على الصابون في الأساس، وهو من أهم سبل الوقاية، حيث يقلل استخدامه فرص انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن المصابغ التجارية، في الأصل تكون مرخصة من البلديات، والجهات المعنية، وخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، وتعمل وفق معايير الجودة المعتمدة من الدولة. داعياً الجمهور إلى منع التعامل مع المصابغ غير المرخصة كإجراء احتياطي، وعدم نشر الخوف في ما يتعلق بالأمور والاستخدامات اليومية، والرجوع إلى قنوات التواصل الرسمية المعتمدة في الدولة، واعتماد المعلومات الصحيحة منها، والابتعاد عن المعلومات المغلوطة، والشائعات.

ولفت إلى أن هناك فارقاً بين غسل الملابس في مكان واحد، وتجمع الأفراد في أماكن مغلقة، حيث تخضع الملابس للحرارة والمواد المنظفة التي تحول دون استمرار الفيروس على قيد الحياة. بينما تتمثل خطورة تجمع الأفراد في مكان مغلق في انتشار الفيروسات بشكل عام، ومنها كورونا، عبر عملية التنفس، فضلاً عن التلامس كلمس الأسطح، أو الأدوات، وما إلى ذلك.