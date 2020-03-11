شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تحذر المواطنين من السفر إلى 14 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء حدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مؤخراً، قائمة تحذيرات السفر للمواطنين، لتشمل 14 دولة، كما حدثت قائمة منع السفر لتشمل 4 دول، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، وتجنب التعرض إلى أي خطر ممكن أو متوقع حدوثه في تلك الدول، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، والدواعي والأوضاع السياسية. وجددت دعوتها إلى المواطنين الموجودين حالياً خارج الدولة إلى التسجيل في خدمة «تواجدي»، لضمان الاتصال بهم ومعرفة أماكنهم للتواصل معهم، وتوفير احتياجاتهم.

ودعت إلى التقيد بالقوانين والتعليمات والإرشادات الصادرة عن سفارات الدولة وقنصلياتها الموزعة حول العالم.

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