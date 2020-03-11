ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 17 في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي و (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت ثلاثة أشخاص من دولة الإمارات وشخصاً من كل من مصر والمغرب، وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17 حالة.

أكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لهذا القطاع والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

كما أعلنت الوزارة، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (COVID-19)، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه فيها في الحجر الصحي بالدولة.

يأتي اكتشاف الإصابات نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر صحي لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه فيها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة، تعافى منها 12 حالة. وتعود الإصابات الجديدة إلى جنسيات مختلفة شملت ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند، وشخصاً من كل من ألمانيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة التعاون المستمر مع الجهات المعنية كافة في الدولة، وتطبيق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي، الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي، وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، كما نصحت الأشخاص الذين يعانون أعراضاً تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب نشر الشائعات.

كما كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراءات فحوص المخالطين للأمراض المعدية، وتحديداً كورونا، ونصحت عند الشعور بأعراض تنفسية ضرورة زيارة الطبيب فوراً، وعند الاشتباه في وجود مرض، يبلغ الطبيب دائرة الصحة حسب قانون الدولة. وفور تسلم التقرير، تتواصل الدائرة مع المريض، وتتعامل مع المعلومات بسرية تامة، وتحدد مخالطي المريض، وقد يحتاج المخالطون الذين لم تظهر عليهم أعراض لإحدى الخدمات الوقائية، والمتمثلة في التقصي الوبائي، أو البقاء داخل المنزل، حسب الفترة المحددة، أو الفحوص المخبرية إذا لزم الأمر.

الفيروس يعيش على الأسطح 3 أيام

وأرسلت الوزارة إرشادات للتنظيف البيئي لمكان العمل الذي قد يتعرض لكوفيد 19، حيث يمكن أن يعيش الفيروس على الأسطح المختلفة لمدة لا تقل عن يومين إلى 3 أيام، ولذلك يجب تعقيم الأسطح الملوثة بفيروس كورونا المستجد، مثل الأسطح التي تلمس بشكل متكرر، والأسطح التي ربما تكون قد تعرضت لرذاذ من الجهاز التنفسي نتيجة العطس أو السعال، والأرضيات.

وأكدت الوزارة ضرورة الإشراف الدائم على موظفي التنظيف في الموقع لضمان الامتثال لأفضل الممارسات، بالمراقبة المباشرة والتوجيه المستمر، وضمان التوافر الدائم لمستلزمات التنظيف ومعداته. ما يتيح لهم المباشرة في حال وجود أي مشكلات. وعلى الموظفين طلب العناية الطبية إذا كانوا يشعرون بتوعك أثناء التنظيف.

وأوضحت الوزارة في التعميم، أن هناك مبادئ توجيهية لاختيار المطهر المنزلي البيئي، حيث يجب استخدم المنتجات الرباعية القائمة على الأمونيوم لأغراض التطهير والتعقيم، وأن يكون المطهر معتمداً من وكالة حماية البيئة، واتباع إرشادات الشركات المصّنعة.

وعن تعليمات التنظيف الصحيح، قبل البدء في التنظيف، ارتداء زوج من القفازات ذات الاستخدام الواحد وكمامة للوجه. وتجنب لمس الوجه والفم والأنف والعينين. والمحافظة على ابقاء النوافذ مفتوحة أثناء التنظيف للتهوية، والبدء من المناطق النظيفة إلى المناطق الأكثر تلوثاً لتجنب انتشار الأوساخ والجراثيم، والمتابعة من الأعلى للأسفل لمنع الأوساخ والجراثيم من السقوط وتلويث المناطق التي نظفت سابقاً، والمتابعة بطريقة منهجية لتجنب إهمال بعض المناطق.