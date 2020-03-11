شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 68 محلاً لعدم توفر اشتراطات الصحة بدبا الحصن وإنذار 349 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشف طالب عبدالله صفر، المدير العام لبلدية مدينة دبا الحصن، عن تحرير 68 مخالفة للمحال التجارية والمواقع غير المتبعة للاشتراطات الصحية، وتوجيه 349 إنذاراً للمحال غير الملتزمة.
وأوضح صفر، أن قسم رقابة الأغذية في البلدية، فتش 2425 موقعاً مختلفاً خلال العام الماضي، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية العاملة في المدينة بالاشتراطات الصحية، وضماناً لسلامة ما تُقدمه من مواد غذائية لسكان المدينة وزوارها. وبين أن الحملات شملت البقالات والكافتيريات والمخابز والمطابخ الشعبية، والمطاحن والمطاعم والأسواق العاملة في المدينة، فضلاً عن تنظيم 210 حملات تفتيش على سيارات التوزيع العاملة في نقل وتوزيع المواد الغذائية.
وذكر أن القسم نفذ 12 حملة متعلقة بالالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة التي منحت بموجبها الرخص التجارية، شملت سوق الخضراوات والفواكه والمطاعم والكافتيريا والبقالات والسوبرماركت والمخابز وسيارات التوزيع.
وأكد حرص البلدية على المتابعة الدائمة لالتزام جميع المحال والمواقع العاملة في القطاع الغذائي بالاشتراطات الصحية التي وضعتها البلدية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، حفاظاً على صحة الجميع.
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