دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أفضل هواتف اقتصادية بـ 4 كاميرات خلفية

يسعى أغلب مستخدمي الهواتف الذكية للحصول على أفضل هاتف بأقل سعر، وهو ما جعل الشركات المصنعة للموبايلات تطرح نسخاً متوسطة السعر تُعرف باسم الهواتف الاقتصادية.

وقد قامت مواقع تقنية مؤخراً بعرض تقرير حول أفضل الهواتف الذكية الاقتصادية التي تضم مزايا رائعة، ومن بينها امتلاكها 4 كاميرات خلفية، وهي كما يلي:

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ريال مي إكس تي

يأتي هاتف ريال مي إكس تي مدعوماً بمعالج قوي من نوع سنابدراجون 712 ثماني النواة، وهو مزود بكاميرا خلفية رباعية، تبلغ دقة عدستها الرئيسية 64 ميجابيكسل، فيما يصل سعره إلى 264 دولاراً أمريكياً.

شاومي ريدمي نوت 8 برو

أطلقت شاومي هاتفها ريدمي نوت 8 برو خلال العام الماضي، وهو مزود بـ 4 كاميرات خلفية، تصل دقة كاميرته الرئيسية إلى 46 ميجابيكسل، فيما يبلغ سعر الهاتف نحو 241 دولاراً أمريكياً.

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أوبو إف 15

تم تزويد هاتف أوبو إف 15 بكاميرا خلفية رباعية تصل دقة العدسة الأساسية فيها إلى 48 ميجابيكسل، وهي قادرة على التقاط الصور الماكرو الدقيقة، ويبلغ سعر الهاتف 299 دولاراً أمريكياً.

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ريال مي 5 برو

جاء هاتف ريال مي 5 برو بمعالج سنابدراجون 712 ثماني النواة، وبطارية قوية سعتها 4035 ميللي أمبير/ساعة، كما أنه يحمل كاميرا أمامية دقتها 16 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية تبلغ دقة عدستها الأساسية 48 ميجابيكسل، فيما يصل سعره إلى 265 دولاراً أمريكياً.

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شاومي ريدمي نوت 8

يحمل هاتف ريدمي نوت 8 كاميرا أمامية دقتها 13 ميجابيكسل، وهي مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أنه مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل، ويبلغ سعره 150 دولاراً أمريكياً.المزيد:

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