شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب الجزائرية: إقامة المباريات دون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء إقامة جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور مع

تأجيل كل الأحداث والفاعليات الرياضية الدولية المقررة بالجزائر، طبقا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة فيروس كورونا.

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وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه فيما يتعلق بالمنافسات الرياضية الوطنية، فستجرى بدون جمهور حتى 31 مارس الجاري، في الوقت الذي سيتم فيه إبلاغ جميع الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية بتأجيل كافة الأحداث الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء المؤهلة الى المحافل العالمية أو القارية أو الإقليمية.

كما تقرر أيضا تأجيل معسكرات الإعداد للرياضيين والفرق الجزائرية بالخارج حتى 15 أبريل المقبل، بحسب البيان ذاته، فيما سيتم السماح فقط بسفر الرياضيين من أجل المشاركة في المنافسات الدولية التي من شأنها أن تعرض الجزائر في حال الغياب عنها إلى عقوبات أو تجريدها من التأهل إلى أحداث رياضية عالمية، فيما سيتم إخضاع الرياضيين العائدين من المنافسات الدولية إلى التدابير الطبية المطبقة.

ودعت الوزارة الوصية الأسرة الرياضية إلى الانخراط في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا كون هذه التدابير تهدف الى الحفاظ على صحة المواطن.