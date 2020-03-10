شكرا لقرائتكم خبر عن نسيم حبتور .. حادث اختطاف يكشف عن مأساة عمرها 20 عاما فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية، قصة الطفل نسيم حبتور الذى اختطف منذ قرابة 20 عاما، عندما كان بعمر السنة و4 شهور تقريبا، وذلك في منطقة الدمام بالمملكة.

وعقب ظهور عدد من المخطوفين مؤخراً وعودتهم إلى عائلاتهم الأساسية، تم إجراء فحص البصمة الوراثية أو ما يعرف بالـ DNA، لنورى حبتور والد نسيم حبتور ووالدته وشاب يُدعى طلال كان يُعتقد أنه المختطف نسيم حبتور، يوم الاثنين الماضى، فى كلٍ من إمارتى الرياض والمنطقة الشرقية، حسبما ذكر محامي والد المختطف، سعد بن شايع لقناة الإخبارية السعودية.

Advertisements

وجاءت نتيجة الفحصين بعدم تتطابق البصمة الوراثية للشاب طلال مع نورى الحبتور ووالدة المختطف نسيم الحبتور، ليكون بذلك قد أقفل هذا الملف حسب ما قال الدكتور سعد بن شايع.

كان العديد من النشطاء قد تفاعلوا مع القضية حيث برز وسم #نسيم_حبتور بين المواضيع الأكثر تداولاً في المملكة الثلاثاء، وكتب البعض من روّاد تويتر: مع صدور نتائج فحص البصمة الوراثية لوالديْ "نسيم حبتور" مع الشاب طلال، تكون هذه الصفحة قد طُويت، ولكن بالتأكيد لم يتم طي صفحة "اختطافه".