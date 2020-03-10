شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأمير عبد العزيز بن عبدالله ال سعود الذى وافته المنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الديوان الملكي السعودى اليوم الثلاثاء ، بياناً أعلن فيه وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود.
وأفاد بأنه سيصلى على الفقيد يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 16 رجب 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله (الجامع الكبير) في مدينة الرياض.
ونعت الأسرة الحاكمة عن خالص تعازيها وبالغ حزنها لذوي الفقيد وأهله عن فقدان الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود هو الأبن السادس للأمير عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، من مواليد الرياض، نشاء وترعرع في كنف والده الذى تولى مناصب حكومية، حيث كان أميرًا لمنطقة القصيم، من العام 1355هـ – 1366هـ، ورئيسًا للحرس الوطني من العام 1374هـ – 1376هـ، ولدية 10 أخوة، وأيضاً 6 أخوات.
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