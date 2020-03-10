شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تعقيم وتنظيف وسائل النقل العام فى دبى للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في مدينة دبى برنامج نظافة وتعقيم إضافية لوسائل النقل العام، ضمن الإجراءات الوقائية لتأمين سلامة المجتمع وصحته للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت المكتب الاعلامى لحكومة دبى، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" لعمليات التنظيم التي يقودها ألف شخص يوميا في تعقيم وتنظيف تلك الوسائل.

وأضاف الفيديو، أن تلك الإجراءات تشمل المترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحرى، حيث يتم استخدام أفضل مواد التعقيم والنظافة، وتضمن تلك الإجراءات الاحترازية توفير تجربة مريحة لنحو 1.5 مليون راكب يستخدمون وسائل النقل الجماعة في دبى يوميا.



تعقيم مترو دبى

يشار إلى أن الحكومة الصينية حصيلة وفيات كورونا خارج الصين تجاوزت الألف، وقالت لجنة الصحة العامة بالصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي للصين سجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين انخفاضا من 40 حالة في اليوم السابق، وبذلك ارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80754 حالة حتى الآن ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين إلى 3136 حتى أمس الاثنين بزيادة 17 حالة عن اليوم السابق.

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وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 17 حالة وفاة جديدة جميعها في ووهان عاصمة الإقليم فيما كشفت شركة صينية أنها طورت أول تقنية للتعرف على الوجه يمكنها تحديد الأشخاص أثناء ارتداء الأقنعة، حيث تبنى العديد من المواطنين الصينيين أقنعة الوجه كوسيلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فيما تستخدم الصين بعضًا من أكثر أنظمة المراقبة الإلكترونية تطوراً في العالم، بما في ذلك التعرف على الوجه، وذلك بحسب موقع metro البريطانى.