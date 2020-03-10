شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: 6 حالات كورونا جديدة فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن وزارة الصحة القطرية أعلنت عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمجموعة من الوافدين فى الدوحة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المعلنة فى قطر منذ تفشي الوباء العالمي إلى 24 حالة مؤكدة، وكشفت وزارة الصحة القطرية في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه جرى إدخال المرضى إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وتم فحص جميع المخالطين وحجزهم حتى التأكد من عدم انتقال العدوى لهم.

واختلطت حالة الذعر بين المواطنين بحالة من الغضب الشديد بسبب تهاون نظام تميم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين، حيث لا تزال حركة النقل والطيران مستمرة بصورة طبيعية بين قطر وإيران التي أصبحت واحدة من أكثر الأماكن الموبوءة شراسة، خاصةً بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الأراضي الإيرانية باتت بؤرة لتفشي وباء كورونا في العالم، بشكل قد يفوق الصين.

وأوضح موقع قطريليكس، أن مصادر حقوقية أكدت أن المعتقلين في سجون تميم، قرروا بَدْء إضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضًا للانتهاكات الممارسة بحقهم بسبب سوء المعاملة والإهمال الشديد في ظل وباء عالمي يهدد العالم، موضحا أن المعتقلين أكدوا أن الرعاية الصحية معدومة بالنسبة لهم، وكان غياب الرعاية الصحية نوعًا من أنواع العقاب فيما مضى، أما الآن، فالأمر أصبح أقرب لأمر بالإعدام في ظل انتشار الوباء داخل قطر.

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وفى وقت سابق قررت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا من وإلى قطر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك فى أعقاب قرار الدوحة بمنع دخول جنسيات مختلفة من بينها باكستان، ونقلت صحيفة /دون/ الباكستانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، قوله في بيان صحفي، إن الشركة الجوية الدولية علّقت عمليات الطيران من وإلى قطر حتى 31 مارس الجاري.