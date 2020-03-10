شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، فى خبر عاجل مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا، باحتساب المصاب الذى غادر إلى فرنسا، وبيّن أنّ المصاب الجديد هو قريب المصاب بالفيروس في بومرادس من ولاية المهدية، الذي نقل العدوى إلى زوجته، مما يجعل عدد المصابين من العائلة ذاتها 3 أشخاص.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، فى البلاد، مشيرة إلى أن الإصابات تتوزع على كل من المهدية وتونس العاصمة وبنزرت، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بهذا الفيروس إلى 5 حالات فى تونس.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة لوكالة الأنباء التونسية، أنه تم التأكد من هذه الإصابات الجديدة بناء على نتائج التحاليل الطبية التى تم إجراؤها بالمخبر المرجعى بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، يوم الأحد، عن تسجيل البلاد ثانى إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن تونسى عمره 65 سنة قادم من إيطاليا.

وكان وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكّى أعلن فى الثانى من مارس الجارى عن أوّل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل فى الأربعينات من العمر عائد من إيطاليا.

أعلنت وزارة الصحة التونسية، يوم أمس، عن تسجيل ثانى حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، لتونسى يبلغ من العمر 65 سنة عاد مؤخراً من إيطاليا، وأفادت الوزارة فى بيان لها أنه أدخل المواطن المصاب بوحدة العزل بأحد المستشفيات، وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع هذا الشهر عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد.