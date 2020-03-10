شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتصل برئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك للاطمئنان على سلامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم،الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا بالدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان، اطمأن خلاله على صحة معاليه وسلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

وأكد بن زايد خلال الاتصال ، رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره ووقوفها إلى جانبه خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها ودعم الإمارات طموحات الشعب السوداني الشقيق إلى التنمية والتقدم والسلام.

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من جانبه شكر الدكتور عبدالله حمدوك ..الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وثمن مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه..مؤكدا عمق العلاقات الإماراتية - السودانية والوشائج الأخوية التي تربط بين البلدين و شعبيهما الشقيقين.

وفى أول تصريح له عقب محاولة اغتيال فاشلة، قال رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، عبر حسابه على تويتر": "أطمئن الشعب السودانى أننى بخير وصحة تامة، ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية فى موج الثورة العاتى، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، قال فى وقت سابق، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك صادمة وتهدف إلى تقويض المرحلة الانتقالية؟، قائلا:"نرفض العنف كأداة سياسية".