وزيرة إعلام لبنان : عجز الموازنة فى 2019 بلغ 11.4%

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، اليوم، الثلاثاء، إن العجز في ميزانية البلاد للعام 2019 بلغ 11.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان مسؤولون لبنانيون قد توقعوا عجزا في ميزانية 2019 عند أقل من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنهم قالوا فيما بعد إن من المرجح أن يرتفع الرقم بسبب أزمة البلاد الاقتصادية العميقة.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد قالت في بيان لها، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبا- بحسب ما ذكرت وكالات أنباء عالمية حيث حضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه برى وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

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وكان وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، قال فى وقت سابق هذا الأسبوع، إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت النوايا، وذلك بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها.

وأضاف نعمة، أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر، وأعلن لبنان أمس السبت أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها والتي تتضمن 1.2 مليار دولار مستحقة ما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.