شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمليات التعقيم والتطهير بـالمسجد الحرام وساحاته للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ رئاسة شئون الحرمين، العديد من الإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من فيروس كورونا القاتل، حيث شاركت "فيديو" عبر حسابها بموقع تويتر، لعمليات التطهير والتعقيم للمسجد الحرام وساحاته، موضحة أن 213 عاملا متخصصون لغسل صحن المطاف، يقومون بتنظيفه بكامل مرافقه، 7 مرات كاملا خلال اليوم.

وأضاف الفيديو، أنه تتم عمليات الغسيل والتعقيم بعد إغلاق المسجد الحرام 3 مرات، ويشمل المشايات والسجاد والحواجز الأمنية وكافة درابزين السلالم المؤدية للمطاف، ويتم ذلك لضمان التعقيم والتطهير.

كان الرئيس العام لشئون الحرمين عبدالرحمن السديس شارك أمس بأعمال التطهير والتعقيم الاحترازية للحد والوقاية من تفشى فيروس كورونا، وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها الإلكترونى، أن الدكتور عبد الرحمن السديس شارك فى تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرفة، والحجر الأسود، والركن اليومانى، والمقام، بحضور سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصورى، ووكيل الرئيس العام للشؤون الادارية والمالية الدكتور سعد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤن الفنية الخدمية محمد بن مصلح الجابرى، والإدارات المعنية.

يشار إلى أن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام، والمسجد النبوى، عبدالرحمن السديس، صرح من قبل بإن قرار تعليق العمرة مؤقتا شرعى، ويهدف إلى حماية المعتمرين والمواطنين، وأنه إجراء يتسم بكل ما من شأنه تأمين مصلحة المعتمرين، وسيتم فتح الطواف تدريجيا لغير المعتمرين. وذلك وفقا لما نشرته فضائية "العربية".