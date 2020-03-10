شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 30 سائحا إيطاليا من تونس للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال والي القيروان، محمد بورقيبة، بإنه تم اليوم الثلاثاء ترحيل 30 سائحا إيطاليا، قدموا، منذ أمس الإثنين، إلى ولاية القيروان من مدينة طبرقة بجندوبة، نحو بلدهم، وذلك بعد التنسيق مع سفارتهم كإجراء وقائي من فيروس "كورونا " .
وأضاف الوالي، في تصريح صحفي، أن السياح قدموا بعرباتهم المجرورة في قافلة سياحية، وقضوا ليلة أمس داخل هذه العربات بمأوى أحد الفنادق بالجهة بعد أن تم منعهم من الدخول كإجراء وقائي، وكانوا ينوون التوجه اليوم إلى مدينة دوز بقبلي لقضاء بقية رحلتهم السياحية.
ومن جانبه ، أكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان، حمدي الحذري، أنه تم اليوم فحص السياح للتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" باعتبارهم قادمين من منطقة موبوءة، وتقرر إخضاعهم للعزل الصحي الذاتي في عرباتهم إلا أنهم رفضوا، فتم اللجوء إلى ترحيلهم وذلك بالتنسيق مع سفارتهم، موضحا أنهم دخلوا التراب التونسي منذ يوم 5 مارس الجاري عبر ميناء حلق الوادي وتوجهوا مباشرة إلى مدينة طبرقة.
أثارت تفاصيل عملية هروب كهل تونسى(73 سنة)مصاب بفيروس كورونا من تونس إلى فرنسا على متن الرحلة رقم 246 التابعة للخطوط الجوية التونسية مساء أمس الاثنين، الكثير من الجدل والتساؤلات التى رافقت فرار المصاب من مدينة بنزرت ثم وصوله إلى تونس العاصمة ، والصعود على متن الطائرة رفقة ابنته في رحلة وصفتها وسائل الإعلام التونسية بـ"رحلة الرعب".
وكان المُصاب بفيروس كورونا قد وصل تونس منذ 10 أيام قادما من مدينة ستراسبورج الفرنسية، وتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا بالصدفة عن طريق مصحة خاصة بمدينة بنزرت لدى اتصاله بهم من أجل العلاج وإجراء فحوصات نتيجة معاناته من حالة إعياء.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس إصابة الكهل التونسي المؤكدة بفيروس كورونا ضمن 3 مصابين تم الإعلان عنهم في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5 إصابات مؤكدة بالفيروس في البلاد.
وصرح المدير الجهوي للصحة في بنزرت جمال الدين السعيداني بأنه "بعد أن تعذّر التواصل مع المُصاب بفيروس كورونا، أكد صهره أن ابنة هذا الشخص قدمت من مدينة ستراسبورج وقد تولت اصطحاب والدها والعودة به لتلك المدينة الفرنسية".
وقال أحد المسافرين على متن الرحلة "حمزة" في تصريحات إعلامية لراديو "موزاييك" التونسي اليوم : "إنه سبق وأن التقى بنفس المُصاب الأحد الماضي خلال عودته إلى تونس وسمح له بالعبور لكبر سنه..كاشفا أن الطائرة حطت في مطار قرطاج في ساعة متأخرة من الليل ليتفاجئ بغياب أفراد المراقبة الصحية ؛ ما سمح لعدد كبير من المسافرين بالعبور دون التثبت من درجة الحرارة والخضوع للمراقبة الروتينية.
وأضاف حمزة أن "رحلة الأمس كانت عادية إلى حين الوصول إلى مطار ستراسبورج حين اكتشفوا حركة غريبة وانتشار أمني قرب الطائرة وتم منعهم من المغادرة وفرضوا عليهم البقاء لأكثر من الساعة داخل الطائرة".. لافتا إلى أن المسافرين حافظوا على هدوئهم إلى حين رؤية سيارة إسعاف تقترب من ممر الهبوط وصعد شخص إلى الطائرة يرتدي ملابس واقية وأنزل الشيخ وابنته مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل 30 سائحا إيطاليا من تونس للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.