شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تشرع فى تنفيذ حملة لإغلاق المقاهى والمطاعم فى العاصمة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن قيادة عمليات بغداد تشرع بتنفيذ حملة لإغلاق المقاهى والمطاعم فى العاصمة العراقية تنفيذا لقرار خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت دائرة صحة مدينة واسط العراقية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن استلامها نتائج الفحص المختبرى الخاصة بالمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وعددهم 66 مشتبها، والتى جاءت جميعها سلبية (ليسوا مصابين)، وقال مدير عام صحة المحافظة الدكتور جبار الياسرى - فى تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن عدد الإصابات بكورونا فى واسط حتى الآن بلغت ثلاث حالات فقط منها اثنتان فى "الصويرة" وواحدة فى "جصان".. لافتا إلى أنه جميعا كانوا فى إيران.

وأضاف أنه جرى إرسال عينات 69 شخصا للاشتباه فى إصابتهم بالفيروس من عموم محافظة واسط، وتبين إصابة ثلاثة أشخاص فقط، مبينا أن 66 حالة اشتباه ظهرت نتائج فحصهم سلبية.

وكانت قيادة شرطة محافظة النجف بالعراق، قد أعلنت عن غلق المحافظة لمدة اسبوع، ابتداءً من غدا الاربعاء، وقالت القيادة فى بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تقرر "غلق محافظة النجف اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوع".

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وأعلن محافظ النجف لؤى الياسري، أنه سيتم استثناء البضائع وأبناء المحافظة من قرار منع الدخول.

وقال الياسرى فى بيان إن "غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء للمواطنين و لمدة سبعة أيام باستثناء دخول البضائع وابناء المحافظة فقط".