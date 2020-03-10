كورونا.. قطر تؤكد توفر كافة السلع وتنصح بعدم تخزينها

الدوحة/ الخليج 365

دعت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الثلاثاء، المواطنين والمقيمين في الدولة الخليجية إلى عدم شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة لتخزينها، مطمئنة إياهم بأنها تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي احتياجاتهم.

وشهدت عدة متاجر بالعاصمة الدوحة، ازدحامًا شديدًا، عقب الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19) في قطر.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تعمل ضمن خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين."

ودعت إلى "اختيار الوقت المناسب للتسوق، والبعد عن الازدحام، وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة"، فـ"ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين".

وسجلت قطر، الثلاثاء، 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد المصابين إلى 24.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها "عملت، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، على تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من الكمامات والقفازات والمعقمات"، ضمن تدابير مواجهة الفيروس.

Advertisements

وشددت على أنها "تقوم بحملات تفتيشية مستمرة للرقابة على الأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية."

وأصدرت وزارة الصحة، الثلاثاء، قرارًا بمنع تداول الشيشة (الأرجيلة) في جميع المطاعم والمقاهي حتى إشعار آخر.

وأعلنت الحكومة، الإثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة إلى أجل غير مسمى، لمنع تفشي الفيروس، الذي ظهر، لأول مرة، في الصين نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وقبلها بيوم، قررت السلطات القطرية تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، هي: بنغلاديش، الصين، مصر، الهند، إيران، العراق، لبنان، نيبال، باكستان، الفلبينن، كوريا الجنوبية، سريلانكا، سوريا وتايلاند.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 118 ألف شخص في 115 دولة وأقاليم، توفى منهم أكثر من 4260، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.

وأدى انتشار الفيروس القاتل إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.