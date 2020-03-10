"الجبهة الشعبية" تدين محاكمة السعودية لعشرات الفلسطينيين

غزة / الخليج 365- الجبهة اعتبرت أن "في محاكمة الفلسطينيين بتهمة الإرهاب تبنٍ للموقف الإسرائيلي الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً"

- لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية حول ما ورد ببيان الجبهة الشعبية.

أدانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الثلاثاء، محاكمات تجريها السلطات السعودية بحق عدد من الفلسطينيين.

وقالت الجبهة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "ندين إقدام السعودية على اعتقال عدد من الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة دعم الإرهاب".

وأضافت أن "توجيه هكذا تهمة لفلسطينيين يقدّمون الدعم للمقاومة، فيه تبنٍ للموقف الإسرائيلي الذي يعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاباً".

ولفتت إلى أن ذلك "يؤشر لتحوّل خطير في نظرة وسياسات المملكة إزاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والعربي - الإسرائيلي، الذي بدأ التعبير عنه وتجسيده بأشكالٍ متعددة منذ سنوات".

ودعت الجبهة، حكومة السعودية إلى "وقف المحاكمة للمعتقلين الفلسطينيين والإفراج الفوري عنهم، وإعادة تصويب موقفها من الفلسطينيين والعرب الذين يقدّمون دعماً مطلوباً من الجميع للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الخلاص من الاحتلال ولتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية حول ما ورد ببيان الجبهة الشعبية.

وسبق أن قالت عائلة فلسطينية إن المحكمة الجزائية بالمملكة، عقدت (الأحد) أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنان من أفرادها، وهما محمد الخضري (81 عاما)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر "هاني".

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وذكرت أن نحو 68 شخصا آخرين يخضعون كذلك للمحاكمة بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".

ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، وفق العائلة، في الـ 12 من رمضان المقبل.

والسبت، قال حساب "معتقلي الرأي" (تجمّع حقوقي سعودي)، على موقع تويتر، إن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- تعقد صباح الأحد، جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين".

وقال الحساب إن المعتقلين يواجهون "تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية، وإنشاء منظمات غير مرخصة".

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حركة "حماس" اعتقال "الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمن، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره في 6 سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا نحو 60 فلسطينيا؛ بينهم الخضري ونجله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.