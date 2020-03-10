تركيا تواصل تجهيز القاعات الرياضية بمدارس "تل أبيض"

شانلي أورفة/ الخليج 365

تواصل السلطات التركية تنفيذ أعمال ترميم وتجهيز القاعات الرياضية في المدارس الواقعة في مدينة "تل أبيض" بمنطقة عملية "درع السلام" شمالي سوريا، عقب تطهيرها من الإرهاب.

وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، الثلاثاء، أن أعمال ترميم وتجهيز القاعات الرياضية متواصل لتأمين ممارسة الطلاب السوريين للأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة في الولاية، تبذل جهودا كبيرة في توفير الأنشطة الرياضية للطلاب السوريين وخاصة ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة.

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وأشار البيان، إلى تنظيم العديد من البطولات الرياضية مع افتتاح القاعة الرياضية في مدرسة تل أبيض للأئمة والخطباء، عقب انتهاء أعمال الترميم والتجهيز.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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