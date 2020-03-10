وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي تكريس هدنة إدلب

أنقرة/ الخليج 365

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، سبل تكريس وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومسألة النازحين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

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وأوضح البيان، أن أكار، تبادل مع شويغو، وجهات النظر بشأن جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما، وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم.

وأكد الجانبان، على ضرورة الوفاء بالمسؤوليات المنبثقة عن الاتفاقيات، ومواصلة جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

والخميس، عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.