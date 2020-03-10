أنقرة/ أورهان قاميجي/ الخليج 365
بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، مع القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا، تود ولترز، مسألة إدلب.
وذكرت القوات المسلحة التركية، في تغريدة على "تويتر"، أن غولر وولترز، أجريا اتصالا هاتفيا، الثلاثاء.
وأوضحت أن الجانبين بحثا موضوع إدلب.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان التركي وقائد قوات الحلفاء بأوروبا يبحثان ملف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.