رئيس الأركان التركي وقائد قوات الحلفاء بأوروبا يبحثان ملف إدلب

أنقرة/ أورهان قاميجي/ الخليج 365

بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، مع القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا، تود ولترز، مسألة إدلب.

وذكرت القوات المسلحة التركية، في تغريدة على "تويتر"، أن غولر وولترز، أجريا اتصالا هاتفيا، الثلاثاء.

وأوضحت أن الجانبين بحثا موضوع إدلب.

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