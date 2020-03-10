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رئيس الأركان التركي وقائد قوات الحلفاء بأوروبا يبحثان ملف إدلب

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أنقرة/ أورهان قاميجي/ الخليج 365

بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، مع القيادة العليا لقوات الحلفاء في أوروبا، تود ولترز، مسألة إدلب.

وذكرت القوات المسلحة التركية، في تغريدة على "تويتر"، أن غولر وولترز، أجريا اتصالا هاتفيا، الثلاثاء.

وأوضحت أن الجانبين بحثا موضوع إدلب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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