السفارة في الكويت توجه رسالة للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت سفارة المملكة في الكويت إمكانية عودة السعوديين المتواجدين هناك إلى المملكة عبر المنافذ البرية والجوية.

وقال السفارة، في بيان لها، إن السعوديين المقيمين والزائرين في الكويت يمكنهم العودة براً عن طريق منفذي الرقعي والخفجي.

وأشارت السفرة إلى أنها نسّقت رحلة على الخطوط السعودية من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك خالد بالرياض مساء غدٍ الأربعاء للراغبين في العودة جواً.

ودعت الراغبين في العودة جواً للتواصل معها خلال 24 ساعة، عبر الرقمين التاليين (0096522550021 – 0096551121069).