شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مارس.. خفض بنزين 95 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت أرامكو السعودية أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس لعام 2020م، ويمكن لملاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكل شهري عبر (الرابط)

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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وأبقت أرامكو سعر بنزين 91 (دون تغير عند 1.55 ريال لكل لتر)، فيما ارتفع سعر بنزين 95 (2.05 ريال لكل لتر، كانت 2.11 ريال لكل لتر).