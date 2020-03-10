بدء اجتماع وفدين عسكريين تركي وروسي في أنقرة

أنقرة/ الخليج 365

بدأ اجتماع بين وفدين عسكريين تركي وروسي في العاصمة أنقرة، مساء الثلاثاء، في إطار التفاهم الأخير بين البلدين بشأن إدلب السورية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن الاجتماع بدأ في حوالي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، في مقر الوزارة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والخميس الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، اعتبارا من الجمعة الماضية.

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كما صدر بيان مشترك عن البلدين، تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4"، و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.

وتم الاتفاق أيضا، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري، على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير/شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.